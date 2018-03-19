В Сети появились фотографии умной колонки от Xiaomi

27 марта Xiaomi представит новый смартфон Mi Mix 2S. От модели ждём 6-дюймовый безрамочный дисплей, чип Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти. Вдобавок инженеры оснастят флагман батарейкой на 3400 мАч. Вместе с устройством компания может представить умную колонку.

Новая колонка Xiaomi

О готовящемся анонсе сообщили инсайдеры, уточняет GizmoChina. Модель будет представлять категорию мини-устройств и известна под кодовым именем Little Love Student MINI Edition. Источник вдобавок опубликовал предположительные фотографии устройства.

Панель управления находится на верхней части колонки. Состоит из четырёх кнопок.

Подробных характеристик пока нет. В случае анонса устройство станет второй умной колонкой от Xiaomi. Первую под названием Mi AI Speaker представили в июле прошлого года. Главная особенность модели — наличие шести микрофонов.

Обсудить возможную новинку Xiaomi можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.