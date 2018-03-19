Ещё
В Сети появились фотографии умной колонки от Xiaomi
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появились фотографии умной колонки от Xiaomi 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
27 марта Xiaomi представит новый смартфон Mi Mix 2S. От модели ждём 6-дюймовый безрамочный дисплей, чип Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти. Вдобавок инженеры оснастят флагман батарейкой на 3400 мАч. Вместе с устройством компания может представить умную колонку.
Новая колонка Xiaomi
О готовящемся анонсе сообщили инсайдеры, уточняет GizmoChina. Модель будет представлять категорию мини-устройств и известна под кодовым именем Little Love Student MINI Edition. Источник вдобавок опубликовал предположительные фотографии устройства.
Панель управления находится на верхней части колонки. Состоит из четырёх кнопок.
Подробных характеристик пока нет. В случае анонса устройство станет второй умной колонкой от Xiaomi. Первую под названием Mi AI Speaker представили в июле прошлого года. Главная особенность модели — наличие шести микрофонов.
Обсудить возможную новинку Xiaomi можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.
Android Insider: последние новости
MIUI 9 стала доступна для всех совместимых устройств Почему производители отказываются от разъема для наушников. Версия Sony 20 марта Lenovo представит убийцу Redmi Note 5
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал запасников на сборы196
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1092
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие323
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось17
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение