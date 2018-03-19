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Суперкомпьютер в Иннополисе разработает алгоритмы движения беспилотного КАМАЗа
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Суперкомпьютер в Иннополисе разработает алгоритмы движения беспилотного КАМАЗа 

Ростех 3 часа назад
Фото: Ростех
В Университете Иннополис установили Nvidia DGX-1 — самый мощный суперкомпьютер на базе графических процессоров. С помощью нового оборудования специалисты российского ИТ-вуза разработают алгоритмы движения беспилотного КАМАЗа.
Как рассказали в пресс-службе Университета, в компьютере 8 графических процессоров Tesla V100: 5120 ядер и 21 млрд транзисторов внутри. Они помогают машине достичь производительности в 960 терафлопса (960 триллионов операций в секунду) при выполнении вычислений с плавающей запятой. Эксперты отметили, что в работе с алгоритмами Deep Learning это устройство в 96 раз быстрее серверного компьютера на базе центрального процессора. Nvidia DGX-1 способен сократить время необходимое на расчеты и обучение нейронных сетей с дней и недель до часов.
При этом размер суперкомпьютера равен обычному серверному. Внутри устройства также два 20-ядерных процессора Intel Xeon E5-2698 v4 с частотой 2,2 ГГц, операционная система Ubuntu Linux и доступ к Nvidia Gpu Cloud — каталогу ПО для глубокого обучения и высокопроизводительных вычислений, оптимизированному под графические процессоры.
«Суперкомпьютер будет задействован в решении задач машинного обучения для автономного вождения — проекта вуза по созданию беспилотной системы для КАМАЗа с аэроразведкой территории дроном и для конкурса «Зимний город», для которого мы создаем беспилотный автомобиль, адаптированный к движению зимой без разметки в разное время суток», — рассказал руководитель центра развития робототехники Университета Иннополис Александр Климчик.
КАМАЗ активно участвует в развитии беспилотного транспорта в России. В частности, на инвестиционном форуме в Сочи в прошлом году автопроизводитель подписал соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией развития беспилотного транспорта в России «Автонет», Машиностроительным кластером Республики Татарстан и Камским инновационным территориально-производственным кластером «Иннокам». В рамках договора стороны намерены построить в Набережных Челнах специальный полигон для испытания роботизированной автотехники и наладить на территории Татарстана производство как самих беспилотных автомобилей, так и их компонентов.
Также совместно с Научно-исследовательским центром НАМИ КАМАЗ разработал беспилотный автобус «Шатл». Уникальная новинка была презентована на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.
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