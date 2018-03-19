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Gigabyte представила док-станцию для видеокарты Aorus RX 580 Gaming Box
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Gigabyte представила док-станцию для видеокарты Aorus RX 580 Gaming Box 

Игромания.ру 4 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания Gigabyte анонсировала внешний бокс Aorus RX 580 Gaming Box, который оснащён графической картой Radeon RX 580 с 8 ГБ памяти. Док-станция подключается к компьютеру по интерфейсу Thunderbolt 3 с максимальной пропускной способностью 40 Гбит/с.
Графический процессор видеокарты работает на частоте 1257/1340 МГц, но в режиме разгона может ускоряться до 1355 МГц. Частота памяти составляет 8 ГГц. Девайс получил встроенный блок питания мощностью 450 Вт, три порта USB 3.0 и один USB 3.1, который поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3, светодиодную подсветку с поддержкой ПО Gigabyte RGB Fusion и разъёмы DisplayPort 1.4 (3х) и HDMI 2.0. Габариты Aorus RX 580 Gaming Box — 212х96х162 мм, масса — около 2,4 кг.
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