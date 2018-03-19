BQ Intense: смартфон, который чертовски трудно разрядить

Современные смартфоны плюс-минус похожи внешне, да и по начинке особой разницы нет, если рассматривать устройства одного класса и одного ценового диапазона. Чем тогда выделяться той или иной модели? Конечно же, чуть ли не главным на сегодняшний день параметром — временем автономной работы, и вот тут новый смартфон BQ Intense даст прикурить всем своим ближайшим конкурентам.

В BQ Intense все заточено именно под максимальную автономность — и приложений в нем по умолчанию минимум, и железо не энергоемкое, и, самое главное, батарея просто гигантских размеров вкупе с отличной емкостью. И при всем при этом смартфон умудряется оставаться компактным и даже относительно тонким. Как же это у него получается? Сейчас разберемся: BQ Intense сегодня у нас на тесте.

Упаковка

Упакован BQ Intense полностью по стандарту марки, включая саму коробку, которая здесь двойная и окрашена в традиционные цвета марки. Верхняя крышка встречает нас фотографией самого гаджета, пусть и не в конкретно нашем цвете (доступно три варианта окраски), а также прямое указание на главную фишку аппарата — батарею на немыслимые для этого ценового сегмента 6000 мАч.

Снизу нас снова ждут рендеры смартфона, перечень характеристик, список аксессуаров из комплекта поставки и небольшое перечисление основных его достоинств. Упаковка сделана отлично — она красивая, прочная, из качественных материалов, и на ней содержится масса полезной информации.

Комплектация

Укомплектован BQ Intense по стандарту 2018 года: ничего лишнего, только самые необходимые аксессуары. Таким образом, в коробке нет наушников, но зато есть защитная пленка, нанесенная на экран уже на заводе. Помимо этого, в коробке со смартфоном есть дата-кабель, зарядка на 2 ампера, а также макулатура в виде очень детализированной инструкции по эксплуатации и гарантийного талона. Больше ничего в комплект поставки, увы, не входит.

Характеристики

Производитель перечислил все сведения о спецификациях BQ Intense на своем официальном сайте, в инструкции и на коробке. Информативность источников приблизительно одинаковая. — экран: 5 дюймов, IPS, 1280х720 пикселей; — процессор: MediaTek MT6737, 4 ядра; — видеокарта: встроенная, Mali T720; — память: 2 Гб оперативной, 16 Гб встроенной, microSD до 32 Гб; — интерфейсы: microUSB 2.0, 2xSIM, microSD, 3,5 миллиметра; — беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС; — прошивка: Google Android 7 Nougat, интерфейс Material UI; — фотокамеры: основная 8+2 Мп, фронтальная 5 Мп; — аккумулятор: несъемный, 6000 мАч; — материал корпуса: пластик, металл; — цвет корпуса: золотистый, черный, темно-серый; — размеры: 73х145х12 миллиметров; — вес: 210 граммов; — особенности: сканер отпечатков пальцев, работа в режиме внешнего аккумулятора.

Здесь следует обратить внимание на материалы корпуса, а также на особенности и, разумеется, на емкость аккумулятора. Если к батарее и ее параметрам претензий нет, то вот металл в оформлении смартфона найти будет непросто. Но об этом — в следующем параграфе.

Внешний вид BQ Intense имеет максимально классический строгий дизайн, выверенный и проверенный, без излишеств. Это играет ему на руку, поскольку минимализм вкупе с интересным оформлением тыльной панели заставляют каждый раз любоваться на него — сделано все действительно красиво и даже стильно. Тыльная панель стилизована под металл, и даже текстура неполированного алюминия сохранена (она даже приятна на ощупь) но на деле она полностью выполнена из пластика, хотя и довольно плотного. Металл здесь присутствует лишь в виде окантовки сканера отпечатков пальцев, и больше нигде его нет. Элементы управления в BQ Intense расположены по стандартной схеме: на лицевой панели есть три сенсорные кнопки увеличенных размеров под дисплеем, а справа на торце помещены клавиши регулировки громкости и включения. Над экраном находятся разговорный динамик, фронтальная камера без вспышки и сенсоры освещенности и приближения. Здесь же есть светодиод для уведомлений о звонках и сообщениях.

Снизу есть две стильные решетки — одна под микрофон и вторая под динамик, а входы microUSB и 3,5 миллиметра вынесены на верхний торец. Сзади видим двойную фотокамеру со вспышкой на основе одного светодиода и сканер отпечатков пальцев. Под крышкой находятся большая несъемная батарея и три раздельных слота — один microSD и два SIM. Нам на тест прислали смартфон в темно-сером цвете корпуса, и он является самым выигрышным из трех: в зависимости от освещения он меняет оттенок, плюс текстура неполированного алюминия смотрится лучше всего именно в таком цвете. В черном исполнении ее не будет видно, а набивший оскомину золотой цвет едва ли будет сочетаться с ним.

Эргономика

BQ Intense — это весьма увесистый смартфон, что сразу отсекает потенциальных покупателей со слабыми ручками. Масса смартфона ощущается приятно, он кажется прочным и монолитным, в отличие от большинства современных невесомых мобильников. В руке BQ Intense держать вполне удобно, и текстурированная тыльная панель способствует более надежному хвату. Управление одной рукой ввиду сравнительно небольших габаритов вполне возможно без особых на то усилий.

Сенсорные кнопки под экраном зачем-то сильно увеличены в размерах, как это было модно лет пять назад, но они есть, и это само по себе не может не радовать. Однако их лишили подсветки, и в темноте их придется искать на ощупь.

Расположение входа microUSB неправильное — ему место исключительно на нижней грани, как это сделано в более дорогих смартфонах, в том числе и от самой BQ. А вот основной динамик находится на своем месте — на нижней грани, где его будет непросто закрыть ладонью. Крышка аккумуляторного отсека снимается без особого труда за несколько секунд, но в то же время она крепко сидит на своем посадочном месте. Рекомендуем использовать для этого любую пластиковую карту, чтобы не рисковать ногтями. Сканер отпечатков пальцев размещен удобно — к нему не придется тянуться, и он быстро находится на ощупь.

Экран

Дисплей BQ Intense откровенно порадовал: очень сочные цвета, практически полностью отсутствующая инверсия темных оттенков (только под предельными углами обзора), плюс стекло 2,5D визуально уменьшает его боковые рамки. Яркости подсветки достаточно, чтобы считывать информацию даже при ярком свете солнца.

Тач-слой экрана выполнен очень качественно: срабатывает по всей плоскости, даже по углам, что не всегда характерно для устройств с закругленными гранями стекла. Одновременно обрабатывается два прикосновения, и этого может быть недостаточно для некоторых жестов управления. Впрочем, ими мало кто пользуется, а для увеличения или уменьшения масштаба текста или изображения двух касаний хватит с лихвой.

Звук Голосовой динамик смартфона BQ Intense можно охарактеризовать как очень громкий: собеседника отчетливо слышно при практически любом уровне внешнего шума. Качество самого динамика хорошее — звук он передает без тресков и иных искажений. Основной динамик звучит не очень громко по умолчанию, но это решается легким тюнингом в инженерном меню. Звук можно охарактеризовать как сочный: даже низы порою отчетливо слышно, а вот потрескиваний на высоких частотах, напротив, нет. Микрофон смартфона настроен достаточно хорошо, плюс сам по себе он расположен на небольшом углублении, а форма решетки создает своего рода ветрозащиту. В результате собеседник вряд ли будет испытывать трудности с восприятием вашего голоса. Сила вибрации в смартфоне средняя.

Фотокамеры

BQ Intense имеет три встроенные фотокамеры: фронтальную 5 и основную 8+2 Мп. Фронталка работает быстрее основной, без задержек обрабатывая все перемещения смартфона в пространстве и относительно неплохо снимает даже в ранних сумерках. При слабом освещении качество снимков резко падает, а фронтальной вспышки в этой модели нет. Селфи при искусственном ярком освещении получаются добротные, как на смартфоны из немного более высокой ценовой категории.

Основная камера работает с небольшими задержками при передвижении, но очень высокое качество снимков нивелирует этот недостаток. Снимает смартфон одинаково хорошо как днем, так и при неярком освещении, хотя в последнем случае артефакты все же появляются, пусть и в небольших количествах. Дополнительная 2-мегапиксельная камера позволяет осуществлять портретную съемку с размытием фона, но алгоритмы справляются со своей задачей только при ярком освещении — в противном случае фокусироваться смартфон будет на чем угодно, но только не на объекте съемки. Про вспышку сказать абсолютно нечего: здесь она справляется только с ролью фонарика, а для фото ее яркости недостаточно ввиду наличия всего лишь одного светодиода.

Сканер отпечатков пальцев

Дактилоскоп в BQ Intense имеет стандартную круглую форму и привычно расположение в верхней части тыльной панели. Точность его работы мы оценили в 4 балла из 5 возможных, потому как из 10 контрольных разблокировок он сработал правильно лишь 8 раз. Если в настройках отсканировать один и тот же палец дважды, точность распознавания повысится до 100%. Скорость разблокировки средняя — экран активируется примерно через секунду после срабатывания сенсора. На прикосновения мокрых пальцев сканер не реагирует.

Программное обеспечение

На BQ Intense установлена ОС Android 7 Nougat с традиционным интерфейсом Google Material UI. Прошивка не перегружена мусорным ПО: нештатных приложений здесь 8, из них 5 удаляются на раз-два, а еще два (оба от Яндекса ) можно отключить из меню настроек. Оставшееся девятое приложение — это программа Apps Press, которая засоряет рабочие столы рекламными ярлыками на приложения из Google Play и постоянно спамит уведомлениями. Отключить его нельзя, можно лишь закрыть ему доступ к уведомлениям, и для удаления придется ставить рут-права.

Помимо ненужных приложений, в прошивке BQ Intense есть еще масса очень полезных дополнений: к примеру, функция управления жестами — можно поворачивать телефон экраном вниз для отключения звука в плеере или мелодии входящего вызова, можно активировать экран двойным касанием, и это лишь малая часть возможностей. После первого запуска в смартфоне свободно 1,1 из 2 Гб оперативной и 10,3 из 16 Гб постоянной памяти.

Предусмотрена возможность беспроводного обновления, но за время теста апдейты прошивки не прилетали. Отметим также отсутствие в прошивке вредоносного ПО: проверка свежим антивирусом от Dr. Web не выявила такого рода софт.

Производительность

Смартфон весьма достойно показал себя в бенчмарках AnTuTu и GeekBench — результаты в них составили 32906, 534 и 1525 баллов соответственно. Для смартфона в этой ценовой категории результат как минимум неплохой. Однако игровой тест 3D Mark на этом аппарате работать отказался, постоянно зависая в процессе и сильно разогревая процессор. В AnTuTu и GeekBench смартфон практически не грелся. На основе этого делаем вывод о непригодности BQ Intense к тяжелым видеоиграм с навороченной 3D-графикой, однако простые игры он потянет без проблем. Смартфон может держать в памяти до трех прожорливых приложений — если их будет больше, он автоматически выгрузит их. Тормозов и лагов в работе смартфона замечено не было.

Автономная работа

Батарея — это главное конкурентное преимущество рассматриваемого смартфона. Полного заряда 6000 мАч в обычном режиме использования нам хватило практически на трое суток, после предварительного удаления всех посторонних приложений из базового списка. Более интенсивный режим эксплуатации посадит смартфон за 2 дня, и это более чем достойный результат. Если просто говорить по BQ Intense, то он продержится не менее 14 часов в сетях GSM, а просмотр видео на YouTube посредством Wi-Fi разрядит его за 8 часов. На зарядку смартфона от комплектного сетевого ЗУ с силой тока 2 ампера уходит довольно много времени — порядка 4,5 часов. Быстрая зарядка в данной модели не реализована.

Заключение Смартфон BQ Intense определенно выделяется среди общей массы бюджетных аппаратов. Да, у него нет металлического корпуса, но к красоте и стилю его дизайна не возникает никаких претензий. Да, он тяжеловат, но зато у него есть просто гигантская батарея на 6000 мАч, которую производитель ухитрился вписать в сравнительно тонкий корпус. О смартфоне сложилось сугубо положительное впечатление, и нарекания вызвали лишь определенные огрехи эргономики. Но тут нужно учитывать невысокую стоимость аппарата — 7500 рублей на момент написания статьи. На фоне этого все недочеты BQ Intense становятся менее значимыми, и на первый план выходят его достоинства, коих, заметим, немало.

Плюсы BQ Intense — очень хорошая автономность; — оптимизированная прошивка; — работа в режиме внешнего аккумулятора; — раздельные слоты SIM и microSD.

Минусы BQ Intense — нет подсветки у сенсорных кнопок; — microUSB на верхнем торце; — слабая встроенная вспышка.