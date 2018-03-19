Смартфон BQ Shark Pro с надежной защитой от воды и падений

Отечественный бренд BQ разработал новый смартфон Shark Pro, представляющий собой улучшенную версию модели Shark 2017 года. Как отмечает сам производитель, в новом аппарате выявлены и устранены недочеты оригинального Shark, коих, надо заметить, совсем немного — Shark уже был у нас на тесте.

Сегодня посмотрим, на что способен сам BQ Shark Pro, разве что тестирование его невосприимчивости к внешним факторам проводить не станем: в этом плане у него все как минимум не хуже, а в ряде индивидуальных случаев даже лучше, чем у предшественника.

Упаковка

BQ Shark Pro поставляется в картонной коробке, весьма прочной и красиво оформленной. Упаковка сразу намекает на его водостойкость — как при помощи графики, так и за счет прямого указания на эту особенность.

По информативности у коробки все в полном порядке: даже если не вскрывать ее или не искать BQ Shark Pro в интернете, с ее помощью можно узнать о смартфоне все. Тут есть и его фотографии, и перечень основных достоинств, и даже список технических характеристик. Если приглядеться, то можно даже увидеть перечень входящих в комплект аксессуаров. Словом, над упаковкой хорошо поработали — она оставляет сугубо приятное впечатление.

Комплектация

Внутри коробки BQ Shark Pro есть только самое необходимое, с поправкой на современные реалии и на особенности корпуса смартфона. Так, производитель не положил в комплект наушники, но зато добавил небольшую отвертку, которую можно носить на брелке с ключами — она потребуется для получения доступа к отсеку с SIM-картами, прикрытому заглушкой на двух винтах. Помимо этого, в коробке есть дата-кабель, инструкция по эксплуатации (весьма подробная, надо отметить), гарантийный талон и зарядное устройство с силой тока 1,5 ампера. Приятным бонусом является уже нанесенная на лицевую панель защитная пленка, хотя и само стекло экрана является усиленным. Получается двойная защита дисплея.

Характеристики

Наиболее подробный список программно-аппаратных возможностей смартфона BQ Shark Pro найден на официальном сайте производителя. Его уменьшенная версия есть в комплектной инструкции, а самые основные параметры перечислены на тыльной стороне упаковки. — экран: 5 дюймов, IPS, 1280х720 пикселей, стекло Gorilla Glass; — процессор: MediaTek MT6737, 4 ядра; — видеокарта: встроенная, Mali T-720; — память: 2 Гб оперативной, 16 Гб встроенной, microSD до 128 Гб; — интерфейсы: microUSB 2.0, microSD, 2xSIМ, 3,5 миллиметра; — беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, 4G, WI-FI 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС; — фотокамеры: основная 8 Мп, фронтальная 8 Мп; — прошивка: Google Android 7 Nougat, штатный интерфейс Material UI; — аккумулятор: 3200 мАч; — размеры: 154х79х14 миллиметров; — вес: 224 грамма; — материал корпуса: пластик; — цвет корпуса: черный; — особенности: защита от воды IP65.

Отметим наличие защитного стекла Gorilla Glass (поколение не уточняется), современной операционной системы и сравнительно неплохой батареи. Странно, что смартфон имеет защиту от воды IP65, а не более надежную IP68, но, тем не менее, кратковременное пребывание в воде он гарантированно переживет. Также нельзя не отметить, что в данной модели используются два раздельных SIM-слота и один отдельный слот microSD. Это намного более удобно по сравнению с гибридным исполнением, когда приходится выбирать между второй SIM-картой и накопителем.

Внешний вид BQ Shark Pro — это по всем параметрам мужской аппарат, женщинам он не подойдет при любом раскладе. Это большой моноблок с мощным суровым дизайном, в котором нет ни грамма утонченности и гламурности. Брутальность как она есть — вот, как можно описать внешность смартфона одним предложением. Но именно в этом и заключается его фирменная фишка, поскольку он сразу вызывает ощущение надежности, монолитности и неубиваемости — с таким смартфоном можно находиться где угодно, даже под проливным многочасовым дождем по пояс в грязи.

Экран смартфона имеет очень широкие рамки, что тоже является частью общей концепции дизайна. Сзади его поверхность рифленая, и есть два винта, плотно удерживающие заглушку ниши под SIM-карты. Здесь также есть основной динамик, защиты у которого не видно, и основная фотокамера со вспышкой. Слева на корпусе присутствуют стандартные кнопки громкости и включения, а все интерфейсы спрятаны под заглушкой и вынесены на верхний торец. Микрофон расположен прямо на лицевой панели, в вырезе в нижней ее части, и такой же вырез над экраном отдан под разговорный динамик. Рядом с последним также находятся сенсоры освещенности и приближения и фронтальная фотокамера.

Эргономика

BQ Shark Pro создан для мужчин с большими ладонями, и в руках за счет рифленой задней панели и полного отсутствия глянцевых гладких элементов на торцах он лежит очень надежно. Выронить его так просто не получится — он не выскальзывает из рук.

Вес смартфона ощущается, но несильно, и держать его не устаешь, даже во время длительного разговора. По сути, у BQ Shark Pro есть лишь два серьезных просчета по эргономике: в первую очередь это наэкранные кнопки управления, хотя нижняя рамка дисплея запросто может вместить три ряда таких кнопок. В итоге они отъедают значительное пространство дисплея, а он здесь, напомним, всего лишь 5-дюймовый.

Второй просчет — это заглушка под вход для наушников и интерфейс microUSB. C одной стороны, она создает дополнительную защиту от попадания влаги внутрь корпуса, но она выполнена из плотной резины и сидит довольно туго, и в итоге это будет мешать при подключении к зарядному устройству или гарнитуру. Снять заглушку полностью, увы, нельзя. Да и само расположение microUSB сверху не добавляет смартфону удобства при использовании — разъему зарядки место только на нижнем торце, и точка.

В остальном пользоваться смартфоном очень удобно, и к его габаритам привыкаешь очень быстро. Плюс ко всему, ему не требуется защитный чехол, поскольку на корпусе очень трудно оставить даже малюсенькую царапину, тем более дисплей скрыт под толщей защитного стекла и защитной же пленки.

Экран

Дисплей в BQ Shark Pro можно назвать неплохим, но лишь для его ценовой категории. Панель сама по себе весьма достойная — это IPS с хорошими углами обзора и неплохой цветопередачей, но ей сильно не хватает яркости. На солнце экран слепнет полностью, и даже «козырек» из ладони не сильно спасает ситуацию.

По цветам никаких вопросов не возникло: инверсия черного минимальна и проявляется только при критичных углах обзора, а белый цвет изначально холодный, без ухода в теплые оттенки.

Сенсорный слой, несмотря на двойную защиту, очень неплохо реагирует на касания, безошибочно и с высокой степенью точности. Максимальное поддерживаемое количество одновременных прикосновений — пять, и этого достаточно для 100% всех существующих жестов управления, как в приложениях, так и в видеоиграх.

Звук В смартфоне для воспроизведения музыки и звуковой дорожки в видео используется только один основной динамик на тыльной панели. По умолчанию его громкость оценивается в 4+ балла из 5, но он постоянно закрывается ладонью во время использования, что не есть хорошо. Его вполне можно было перенести на нижнюю грань, что никак не отразилось бы на степени защиты. Качество звука на твердую четверку: он слегка приглушен (вероятно, из-за влагозащиты), но это лишь совсем немного отражается на верхних частотах. Голосовой динамик отличный: громкий, сочный, собеседника слышно без каких-либо усилий, и даже в инженерное меню можно не перемещаться для внесения изменений в его настройки. Микрофон получил 4 балла из 5 — собеседник жаловался на приглушенный, хотя и отчетливый звук. Защиты от ветра нет, но его расположение позволяет прикрыть его щекой, так что запишем это в плюс.

Фотокамеры

Камеры — это определенно слабая сторона BQ Shark Pro, если учесть, что это смартфон 2018 года. Здесь нет никаких «улучшайзеров», так что снимает аппарат на уровне смартфонов 2015 года. Другими словами, BQ Shark Pro — это не камерофон, и фотокамеры в нем нужны только лишь для того, чтобы по необходимости быстро сфотографировать что-либо.

С другой стороны, смартфон вовсе не предназначен для замены фотоаппарату, на что указывают его стоимость (8500 рублей на момент написания статьи) и позиционирование на рынке. А вот его вспышка отрабатывает на все 100%: два светодиода светят очень ярко, так что это отличный фонарик, и эту функцию целевая аудитория усиленных смартфонов определенно оценит. В смартфоне, добавим, нет функции распознавания лиц, равно как и сканера отпечатков пальцев — защита информации осуществляется только лишь стандартными средствами Android.

Программное обеспечение

BQ Shark Pro работает под управлением ОС Android 7 Nougat, которая в данном случае дополнена стандартным интерфейсом Material UI от самой Google. BQ привнесла сюда лишь фирменные обои и несколько предустановленных приложений, а в остальном это чистый седьмой Android, без лишних наворотов.

К стороннему ПО относятся семь приложений, из которых пять удаляются в два счета — остаются лишь две утилиты от Яндекса , которые можно отключить стандартными средствами. После первого запуска в смартфоне доступно 1,2 Гб ОЗУ из общих 2 Гб и 10,5 Гб дискового пространства из 16 Гб. Если удалить ненужные приложения и очистить кеш, то освободится еще 500 Мб, а это не так уж и мало.

В BQ Shark Pro предусмотрена возможность обновления прошивки по воздуху. Во время тестирования апдейты на него не прилетали.

В целом смартфон работает очень быстро и без лагов, если не перегружать его тяжелыми приложениями. Но 2 Гб 2018 году еще вполне достаточно для подавляющего большинства программ, включая мессенджеры и навигаторы. Прошивка в BQ Shark Pro вполне удалась, и проверка на вирусы при помощи мобильной версии Dr. Web с самыми свежими базами не выявила ни одного вредоноса.

Производительность

Сразу отметим, что рассматриваемый смартфон не относится к классу игровых уже по причине наличия процессора от MediaTek. Тем не менее, в не самые тяжелые игры, даже в Танки на средних настройках, играть вполне можно, но процессор довольно ощутимо греется и сбрасывает частоты. Результаты проверки в наиболее популярных бенчмарках следующие: обновленный AnTuTu поставил смартфону практически 34800 баллов, в GeekBench он заработал 554 и 1510 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно, а игровой тест 3D Mark SlingShot выдал 164 балла.

Смартфон легко удерживает в памяти до четырех относительно тяжелых приложений — это может быть навигатор, пара мессенджеров и браузер с двумя-тремя открытыми вкладками. Переключение между программами осуществляется за мгновение. Другими словами, BQ Shark Pro не тормозит и не лагает, в отличие от многих других смартфонов с аналогичной начинкой — сказывается отсутствие лишнего ПО.

Автономная работа BQ Shark Pro работает от встроенной в корпус батареи емкостью 3200 мАч, до которой никак не добраться без полной разборки аппарата. Энергоемких компонентов у него нет, разве что центральный процессор не обучен современным алгоритмам экономии заряда. В обычных условиях эксплуатации «как у всех» смартфон разряжается в среднем за 1,5-2 дня, но очень долго держится на последних 5 процентах. В экстремальных нагрузках смартфон держится 8-9 часов, а в режиме воспроизведения видео с YouTube по Wi-Fi он разряжается за 5 часов. В режиме разговора в сетях GSM его хватает в среднем на 7 часов. Восстановление энергии от комплектного ЗУ осуществляется за 2 часа, и батарея в процессе зарядки совершенно не нагревается. Попытка использования более мощного зарядного устройства ни к чему не приводит — время зарядки не уменьшается.

Заключение

Смартфон BQ Shark Pro очень хорош в своем сегменте — за сравнительно небольшие деньги вы получите надежное средство связи, не подверженное таким проблемам, как частичный или полный выход из строя по причине падения или в результате кратковременного нахождения в воде. В этом плане конкуренцию ему могут составить лишь китайские аналоги, на которые в России нет гарантии, и которые придется ждать, по меньшей мере, три-четыре недели, молясь, чтобы Почта России довезла их в целости. Но даже если не учитывать защищенность, BQ Shark Pro все равно вполне конкурентоспособен, и хорошая автономность вкупе с легкой прошивкой ставят его на уровень выше ближайших аналогов. Недочетов у аппарата немного, и почти все они сосредоточены лишь вокруг эргономики.

Плюсы BQ Shark Pro — усиленный корпус; — оптимизированная прошивка; — хорошая автономность; — мужской дизайн; — защита от воды.

Минусы BQ Shark Pro — неудобно расположенные динамик и вход microUSB; — наэкранные кнопки управления.