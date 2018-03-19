iPad должен умереть. Что будет после него

iPad должен умереть. Что будет после негоУ Apple есть немало спорных гаджетов. Но умереть следующим суждено именно iPad.

Я буду первым, кто этому обрадуется. Не потому, что устройство плохое, или мне лично оно не нравится. Наоборот, айпад я люблю.

Но из всех гаджетов Apple он — самый печальный. Часто кажется, что даже сам Тим Кук не знает, что с ним делать. Одно очевидно: он не станет полноценным компьютером в ближайшие 10 лет, как того хотел Стив Джобс

Хорошо, что ему осталось недолго мучаться. Последние слухи обнадёживают.

О чём речь, что происходит с iPad?

iPad фактически породил индустрию планшетов, а затем убил её.

В ретроспективе именно Стив Джобс провёл самую правильную презентацию айпэда в его истории. Представляя iPad первого поколения в 2010-м году, он вживую продемонстрировал, как будут использовать планшеты обычные люди в следующие 10 лет.

Смотрите сами:

сидеть в интернете

читать книги

играть в простые игры

минимально редактировать фото и документы

Больше ничего лишнего. И всё это умел делать первый iPad в 2010 году. Убедитесь, вот видео той презентации — интересно вернуться на 8 лет назад:

Apple, естественно, не могла остановиться. Следующие поколения становились тоньше, мощнее и функциональнее. И вскоре стало очевидно: ни один производитель в мире не сможет победить iPad на рынке планшетов. Один за другим, они начали опускать руки. Стало понятно, что бороться банально нерентабельно.

Это и обрекло его на медленное забвение. Конкуренция исчезла, а вместе с ней — мотивация искать новую революцию и горизонты для планшетов как категории устройств.

HP, Motorola, Sony, Nokia, Huawei, даже Samsung резко перестали стараться, потеряв веру обойти iPad на его же рынке. Уже в 2013 году наметился тренд: производители один за другим отказывались выпускать по-настоящему флагманские планшетники, а некоторые вовсе ушли с этого рынка.

Тем, кто не забросил идею, пришлось просто занять бюджетную нишу, наводнив рынок дешёвыми планшетниками низкого качества. И все они по возможностям де-факто не отличались от iPad 2010 года. Интернет, книги, игры, фото и доки.

А пользователи не дураки. Те, что не фанатеют от Apple и не покупают каждую новую ерунду с «яблоком».

Зачем им менять когда-то купленный планшет, если за последние 8 лет в них не появилось ничего действительно нового и нужного? Правильно, незачем.

iPad Pro 9,7.

Увы, идея планшета, заменяющего компьютер, пока не сбылась. Уж точно не сбудется силами нынешнего iPad Pro.

Рабочие задачи — серьезные, которыми люди реально зарабатывают деньги и решают вопросы — решаются сегодня либо на смартфонах, либо на компьютерах. А точнее, ноутбуках. Последние стали маленькими, мощными, очень удобными. Чего стоит 12-дюймовый MacBook!

Владельцы iPad сидят с iPad, косо смотрят на новые модели и чаще всего ничего не покупают. Не хватает причины. И уж точно не работают на нём, кроме самых отъявленных фанов, пытающихся найти применение устройству, которое эффективнее было бы заменить простым ноутбуком.

Решительно непонятно, как развивать iPad дальше по той линии, которую сейчас гнёт Apple. Но есть выход — в равной степени благодаря успеху iPhone и iPad.

Что убьет iPad в 2018 году?

12-дюймовый MacBook.

В начале 2018 года мир снова заговорил о дешёвом MacBook. Последние слухи обещают нам необычное устройство: как MacBook Air, но ещё тоньше, легче и нарочито проще. И, главное, дешевле.

Многие поспешили представить себе упрощённую версию 12-дюймового MacBook. Эдакую слабую, но доступную массам «рабочую машинку» без упора на стильный дизайн и с минимально необходимой производительностью.

По факту нас может ждать кое-что другое. Возможно, это действительно будет первый в истории Apple ноутбук на ARM-процессоре. Об этом говорят несколько источников второй год подряд.

Если коротко, ARM-процессор — это как в айфоне и iPad. Он фундаментально отличается от обычных процессоров в компьютерах не только своей архитектурой, но и целями. ARM требует гораздо меньше энергии, занимает несравнимо меньше места и выделяет в разы меньше тепла.

Многие эксперты считают, что ARM — это будущее всех ноутбуков.

Уже сейчас топовые ARM-процессоры имеют производительность, сравнимую с Intel Core i5 трехгодичной давности, а в некоторых параметрах превосходят даже MacBook Pro 2017 года. И их возможности растут гораздо быстрее, чем традиционных процессоров — а значит, есть запас для смелых инноваций и существенных рывков в ближайшие 5-7 лет.

iPad позволил обкатать инженерный форм-фактор планшета и доработать идею максимально мощного ARM-чипа в более крупном корпусе, чем у iPhone — и тем самым сделал возможным появление ноутбука Apple совершенно нового типа.

Этот ноутбук у Apple был. И будет снова

В 2008 году мир уже поразился одному ноутбуку, который изменил всё. Его толщина казалась невозможной, недостижимой. Его назвали MacBook Air.

С 2015 года Apple перестала выпускать 11-дюймовый Air. Есть информация, что 13-дюймовая модель, обновлённая 5 июня 2017 года, будет последней в нынешней линейке и таком корпусе.

Многие поспешили решить, что Air уходит в тень из-за появления новых моделей MacBook Pro и небольшого 12-дюймового MacBook. Но если слухи об ARM-ноутбуке верны, то линейке суждено не исчезнуть, а переродиться.

Всё снова сходится: недостижимая ранее толщина, ультралёгкий вес в сравнении с конкурентами плюс невозможная для других автономность. Как будто говорим про тот «эир» 2008 года.

Так что я буду последним, кто удивится, когда Apple представит MacBook Air заново — будь то в этом или следующем году.

А что даст процессор ARM в MacBook?

ARM в новом MacBook Air 2018 года позволит достичь как минимум трёх вещей, которые сейчас невозможны.

Первая вещь — невиданно долгая автономная работа по меркам ноутбуков. Сейчас рекордсменом в мире Apple является MacBook Air 13, что тянет 13 часов при небольших нагрузках. 12-дюймовый MacBook демонстрирует результаты намного скромнее: лишь 5-7 часов. А при высокой нагрузке 9 часов для любого Mac сегодня — недостижимая задача, большинство живут лишь 5-6 часов.

ARM уже сейчас позволяет выжать 24 часа работы из ноутбука. Целый день! И ладно лёгкие сценарии использования, гораздо интереснее другое. Этот «полоток» означает, что при высоких нагрузках ноут проработает 10-12 часов.

Достичь таких результатов даже в корпусе от MacBook Air решительно невозможно, используя обычный процессор.

Вторая вещь — дальнейшее уменьшение корпуса ноутбуков. Дело не только в меньшем размере ARM-процессора. Как насчёт отказа от активной системы охлаждения? В iPhone X нет кулера, и он отлично справляется. Сравнительно низкое тепловыделение теоретически позволит обойтись только пассивными методами, вроде радиатора.

Батарею тоже можно уменьшить, ведь ARM энергоэффективнее традиционных процессоров.

Третья вещь — ещё меньший вес ноутбуков. Представьте себе ноут толщиной с iPad Pro. Невозможно? Отнюдь.

iPad Pro 2017 года по производительности не хуже ноута трёхлетней давности. Но в него поместили батарею, 2K-дисплей и материнскую плату со всеми комплектующими. Да, механизм крышки и клавиатура оставят след, но в итоге такой Mac будет даже тоньше, чем 12-дюймовый MacBook. И не хуже его в рабочих задачах. Без ARM это было бы невозможно.

А почему такой MacBook не вышел раньше?

HP Envy x2 на базе ARM-процессора Qualcomm Snapdragon 835.

Действительно, почему мы до сих пор не получили макбук на ARM-процессоре?

Всё просто: до последнего момента две главные настольные операционные системы — Windows и macOS — не поддерживали процессоры ARM. Теперь Microsoft анонсировала их поддержку в Windows 10 и первые ноутбуки на их базе. Очередь за macOS и Apple.

Это нетривиальная задача: существующие ОС для компьютеров и все программы для них просто не запустятся на ARM-процессоре. Очень многое стоит переделать, чтобы обеспечить хотя бы частичную совместимость с софтом, который вы постоянно запускаете на Mac.

Кстати, Apple может пойти здесь по относительно лёгкому пути. Вместо разработки «облегченной» версии macOS для нового ARM-ноутбука, достаточно адаптировать под него iOS для iPad.

Уже сейчас в ней фактически есть традиционный рабочий стол, файловый менеджер, мультизадачность и работа с окнами. Останется доработать логику интерфейса под трекпад, постоянное наличие клавиатуры и редкое использование сенсорного экрана.

Буду надеяться, что Apple всё-таки сделает что-то более основательное и возьмёт за основу именно macOS с её гораздо более серьёзными программами. Хочется рабочий инструмент, а не программы с айпэда на ноутбуке. С другой стороны, сам анонс MacBook на ARM может подстегнуть появление тех самых серьёзных программ и улучшение уже вышедшего софта для iPad.

Чем больше думаю об этом, тем сильнее кажется реалистичным именно этот вариант, с прокачкой iOS для iPad до «ноутбучной» версии. Ну посмотрим.

А iPad что, перестанут продавать?

Нет.

В долгосрочной перспективе владельцы iPad могут даже выиграть от повышенного внимания разработчиков софта к iOS для больших экранов. Ведь сейчас с этим всё печально: некоторые серьёзные игры и программы даже не выходят для планшетника Apple, настолько невыгодна и неинтересна эта платформа в сравнении с iPhone.

Что ни говори, у iPad есть и будет аудитория. От тех, кто заморачивается и пытается на нём работать, игнорируя MacBook в 99% таких случаев — до тех, кто просто смотрит видосики и киношки в поездках да дома на диване. Их нельзя игнорировать.

Просто миссия устройства наконец-то будет облегчена. iPad — это развлекательное устройство. И пусть оно остаётся именно им. Нынешняя ветвь развития устройства обречена, и в ней оно должно умереть.

Вместо попытки внушить миру пригодность iPad Pro в качестве компьютера Apple просто сделает компьютер на базе iPad Pro. Буду ждать нового MacBook Air.

Не уверен, что мы увидим его этим летом, на WWDC 2018. В лучшем случае будет анонс с продажей до конца 2017 года. Но то, что такому гаджету появиться суждено — как по мне, уже факт. Так будете ждать вместе со мной?