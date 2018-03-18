Лучшие китайские клоны iPhone X. Доска позора

Доска позораЕще до того, как Тим Кук анонсировал «безрамочный» iPhone X, китайские подпольные цеха, занимающиеся выпуском электроники, бросились выпускать аналоги невышедшего смартфона.

Со дня анонса прошло уже полгода и, теперь можно уверенно сказать — iPhone X повлиял на OEM-производителей.

«Полуостров» в верхней части экрана, вертикальная камера, тонкие рамки по периметру — все это бросились копировать не только малоизвестные компании имени дядюшки Ляо, но и весьма авторитетные бренды.

Сегодня мы решили собрать наиболее запоминающиеся «клоны» iPhone X.

1. Noa N10 Да, есть такая китайская компания Noa. Увидев iPhone X, инженеры тут же приступили к изобретению своего аналога. Аккурат к MWC 2018 Noa привезла модель N10, которая во всех смыслах выглядит как неудачная пародия на iPhone X.

Характеристики Noa N10:

Память: 4 ГБ / 64 ГБ Камера: сдвоенная

ОС: Android 8.0 Oreo

Стоит китайское чудо от Noa почти в четыре раза дешевле iPhone X — всего $350. Но производитель решил порадовать пользователей DTS-кодеком, сканером на тыльной стороне корпуса и более симметричным размещением камер.

2. Ulephone T2 Plus

Бренд Ulephone периодически мелькает на горизонте, но по-прежнему остается малоизвестным. Чтобы как-то напомнить о своем существовании, руководство компании решило выпустить модель T2 Plus, дизайн которой позаимствован у iPhone X.

Характеристики Ulephone T2 Plus:

Память: 8 ГБ / 128 ГБ Камера: 21/13 МП сдвоенная

Процессор: Helio P70 Выглядит T2 Plus довольно неплохо. У дизайнеров получились аккуратные боковые рамки и весьма мощная аппаратная начинка. К тому же, просят за модель всего $380. В продажу девайс поступит в июле.

3. Leagoo S9/S9 Plus

Этот клон получил звание «самого дешевого аналога iPhone X». Разумеется, за $149.99 под аналогом стоит понимать реалистично скопированный «горб» американского смартфона.

В остальном это типичный бюджетник.

Характеристики Leagoo S9:

Экран: 5.85'' IPS Память: 4 ГБ / 32 ГБ Аккумулятор: 3 300 мАч Камера: сдвоенная

Учитывая стоимость девайса, было неожиданностью увидеть в Leagoo S9 встроенный сканер лица. Производитель уверяет, что разблокировка происходит всего за 0.1 секунды.

Отличились китайцы и оформлением нижней части фронтальной грани — пространство выделили под фирменный логотип.

4. Vinci 6205

Китайский производитель Vinci решил воровать у всех понемногу. У Nokia позаимствовал принцип нумерации моделей, а у Apple , собственно, дизайн одного из своих смартфонов.

Характеристики Vinci 6205:

Память: 4 ГБ / 64 ГБ Процессор: 8-ядерный

Vinci 6205 оснащен собственной системой биометрической аутентификации под известным именем Face ID.

Любопытно, что производитель предложил неординарный вариант комплектации девайса оперативной памятью. Каждый дополнительный гигабайт можно приобрести за $10.

Клон iPhone X поступит в продажу в июне по ориентировочной цене в $340.

5. Asus Zenfone 5Z Увидеть клон iPhone от малоизвестного OEM-производителя — привычное дело. Но решение руководства тайваньского производителя ASUS откровенно удивило.

На MWC 2018 компания прихватила сразу три новинки, похожих между собой как две капли воды, но при этом копирующие дизайн iPhone X.

Характеристики Asus Zenfone 5Z:

Экран: 6.2'' IPS Память: 8 ГБ / 128 ГБ Процессор: Snapdragon 845 Zenfone 5Z, в отличие от сереньких китайских поделок, получил топовое железо и плотное взаимодействие с алгоритмом искусственного интеллекта. При этом стоимость новинки вдвое ниже iPhone X и составляет 479 евро (за топовую модель).

Среди фишек девайса стоит отметить нестандартное соотношение сторон экрана 19:9, технологию машинного обучения и камеру, способную распознавать до 16 объектов.

В продажу смартфон поступит в июне этого года.

6. Little Pepper S11 Увы, копировать девайсы A-брендов нужно тоже уметь. У компании Little Pepper это мероприятие откровенно не вышло.

Анонсировав линейку смартфонов S11, китайцы постарались скопировать ключевые особенности дизайна «десятки», но получилось это далеко не везде.

В модели зачем-то установили аппаратную клавишу на передней грани, неумело заняв внушительную часть экрана раздражающим черным прямоугольником. Ни о каком Face ID или его аналоге не может быть и речи. К тому же, Little Pepper ужасно реализовала тот самый «горб».

Вся эта «композиция» выглядит откровенно ужасно.

7. Doogee V В середине февраля свой вариант iPhone X по-китайски представила компания Doogee V. Вернее, сперва появились связанные с девайсом утечки, а затем и сам смартфон.

В этой модели прослеживается не только влияние Apple, но и южнокорейской Samsung. Грани экрана Doogee решила максимально скруглить, создав эффект 3D-дизайна фронтальной грани.

Изюминка девайса — сканер отпечатков пальцев под экраном. Ну и для тех, кто скучает по аудиопорту, Doogee V — настоящее спасение. Предположительная стоимость 6,2-дюймового клона составляет $350.

На самом деле клонов iPhone X в разы больше. Ими буквально пестрит AliExpress, их можно встретить на барахолках, вроде Avito и всевозможных досках объявлений.

Клонирование смартфонов Apple — это настоящий тренд, но как бы не тужились OEM-производители, дальше схожего дизайна зайти им не удается. Функциональность львиной доли клонов сомнительна, поэтому не поддавайтесь на провокации и оставайтесь верным оригиналу. Если он вам, конечно же, нравится.