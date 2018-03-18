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Китайская версия смартфона Sony Xperia XZ2 получит 6 Гбайт ОЗУ
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Китайская версия смартфона Sony Xperia XZ2 получит 6 Гбайт ОЗУ 

MDDevice 6 часов назад
Фото: MDDevice
Новейший флагман Sony 2018 года называется Xperia XZ2. Смартфон представили на выставке Mobile World Congress (MWC) в начале марта. Во многих странах присутствия Sony смартфон уже можно предзаказать, а в Гонконге он даже успел поступить в продажу. Интересно, что для остальной части Китая Sony приготовила прокачанную версию флагмана, которая на днях появилась в TENAA.
Базовая версия Xperia XZ2 для стран Европы и других рынков получит 4 Гбай оперативной памяти. Подавляющему большинству пользователей этих объемов вполне достаточно, но китайцы любят, когда памяти в смартфоне много (и не только встроенной). Помимо увеличенного до 6 Гбайт объема ОЗУ, изменений в Xperia XZ2 для Китая не предвидится. Смартфон выйдет с 5,7-дюймовым экраном и разрешением 2160×1080 пикселей, получит чипсет с тактовой частотой 2,8 ГГц и 64 Гбайт оперативной памяти.
Sony не стала оснащать флагман сдвоенной камерой. Японцы посчитали, что от моды можно откупиться одним лишь экраном с соотношением сторон 18:9. В миру такие дисплеи еще называют высокими. В результате в основную камеру попал сенсор на 19 Мп, во фронтальную — на 5 Мп. Емкость аккумулятора составила 3060 мАч (поддерживается беспроводная зарядка). В наличии также имеется сканер отпечатков пальцев. Операционная система устройства — Android 8.0 Oreo.
В продажу поступят версии Sony Xperia XZ2 в черном, сером, серебристом, синем и зеленом оформлении корпуса. Стоимость китайской версии на 6 Гбайт ОЗУ пока неизвестна.
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