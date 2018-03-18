TENAA рассекретила очередной mid-end смартфон Lenovo K-серии

В текущем году Lenovo задумала выпустить несколько смартфонов K-серии. К реализации плана было решено прибегнуть незамедлительно. Уже в январе вышел смартфон K320t, а несколько недель спустя в TENAA был замечен аппарат K520. Сейчас, в средине марта, источники сообщили еще об одном представителе этой серии — смартфоне K350t.

На фотографиях смартфоны K320t и K520 смотрятся почти одинаково, но модель K350t на них не похожа. У нее уже нет рифленой тыльной крышки, фигурирующей на снимках двух первых устройств, и задняя поверхность K350t выглядит гладкой. Вероятнее всего она выполнена из стекла. Новинка Lenovo получила 5,72-дюймовый экран с разрешением HD+ (1440×720 пикселей), восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, 2/3/4 Гбайт оперативной и 16/32/64 Гбайт внутренней памяти.

На тыльной стороне K350t разместилась сдвоенная основная камера, но TENAA указывает один-единственный сенсор на 8 Мп. Вероятнее всего, второй сенсор будет иметь разрешение 2 Мп, как это часто бывает в аналогичных конфигурациях. Для создания селфи в наличии имеется фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Питание компонентам смартфона подается от аккумулятора на 3000 мАч.

Lenovo K350t выйдет в черном, белом, синем и серебристом цветах корпуса. Габаритные размеры новинки составили 153,8×72,7×7,8 мм, масса — 160 граммов. На старте продаж Lenovo K350t получит операционную систему Android 7.1.1 Nougat, которую наверняка можно будет впоследствии обновить до 8.0 Oreo. Никаких сведений о цене смартфона пока не поступало.