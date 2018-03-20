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Lenovo показала недорогие смартфоны K5 и K5 Play
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Lenovo показала недорогие смартфоны K5 и K5 Play 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
Компания Lenovo провела анонс смартфонов K5 и K5 Play бюджетного уровня, наделенных неплохими для их ценовой категории экранами. Оба мобильника снабжены IPS-панелями с диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD+ при соотношении сторон 18:9, и у каждого из них есть 8-мегапиксельная камера для селфи.
Смартфон Lenovo K5 оценен в 140 долларов США, и в эту сумму вошли процессор MediaTek MT6750 на восемь ядер, 32 Гб ROM, модуль оперативной памяти на 3 гигабайта и двойная основная камера с матрицами на 5 и 13 мегапикселей. Также есть два слота под SIM-карты, модуль LTE и батарея на 3000 мАч.
Последние три компонента входят в состав и K5 Play с идентичным дизайном, только здесь используется CPU Qualcomm 430, есть 2 или 3 Гб оперативной памяти и накопитель на 16 или 32 гигабайта. Цена на этот смартфон стартует от 110 долларов США, и в нем есть двойная камера 13+2 Мп, модули Bluetooth 4 и WI-FI 802.11n и прошивка Android 8 Oreo. Что примечательно, на старшей модели Lenovo K5 стоит Android 7.1. Обе новинки от Lenovo поступят в продажу этой весной, а указанные цены актуальны при заказе из Китая.
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