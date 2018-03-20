Lenovo показала недорогие смартфоны K5 и K5 Play

Компания Lenovo провела анонс смартфонов K5 и K5 Play бюджетного уровня, наделенных неплохими для их ценовой категории экранами. Оба мобильника снабжены IPS-панелями с диагональю 5,7 дюйма и разрешением HD+ при соотношении сторон 18:9, и у каждого из них есть 8-мегапиксельная камера для селфи.

Смартфон Lenovo K5 оценен в 140 долларов США, и в эту сумму вошли процессор MediaTek MT6750 на восемь ядер, 32 Гб ROM, модуль оперативной памяти на 3 гигабайта и двойная основная камера с матрицами на 5 и 13 мегапикселей. Также есть два слота под SIM-карты, модуль LTE и батарея на 3000 мАч.