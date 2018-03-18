Смартфоны всё ещё не умеют фотографировать. Нужен фотик

Нужен фотикС развитием мобильных гаджетов вопрос «смартфон или камера» не теряет своей актуальности. По своему опыту могу сказать, что даже прожженные IT-журналисты в пресс-турах зачастую обходятся одним лишь смартфоном, не заморачиваясь с громоздкой фототехникой.

Но несмотря на количество мегапикселей, обилие объективов и прочие маркетинговые «ништяки», смартфон никогда не сможет потягаться даже с полупрофессиональным фотоаппаратом, не говоря уже о серьёзных «тушках».

Да, есть целое направление искусства мобильной фотографии: смотришь такие снимки и рука сама тянется открыть интернет-магазин и прикупить какой-нибудь смартфон с крутой камерой, чтобы в своем инстаграмчике выкладывать такую же красоту.

Остановитесь. Хотите делать красивые снимки — купите фотокамеру. И вот почему:

1. Размер модуля и матрицы

Камера в смартфоне — лишь один из компонентов, который нужно уместить в тонкий корпус рядом со многими другими.

Понятно, что модуль должен быть маленьким: чтобы не выступал особо за пределы корпуса, чтобы не мешал теплообмену и теплотдаче да и стоил чтобы как можно дешевле — это же просто один из компонентов.

В итоге, светочувствительные модули в наших смартфонах на порядок хуже, чем даже в дешёвых «мыльницах», не говоря уже о фотоаппаратах классом повыше.

Да, при хорошем освещении фотки получаются весьма сносными, но в любой момент могут появиться шумы из-за малого размера пикселей матрицы.

Да, количество пикселей и их размер — разные вещи. Именно поэтому смартфон зачастую подводит, если нужно снять фото в полумраке или поймать объект в движении.

О, эта таинственная матрица! Качество полученного снимка напрямую зависит от её размера и технологии: чем больше площадь матрицы — тем больше света попадает на неё, и больше деталей, соответственно.

По этим параметрам матрицы в модулях камер в смартфонах всё ещё не дотягивают даже до полупрофессиональных камер. Поэтому не ведитесь на количество пикселей: даже если у смартфона и фотоаппарата это значение одинаковое, у камеры пиксели поглощают свет лучше, благодаря большей площади их расположения.

2. Цветопередача и светосила

В плане цветов, детализации и ощущения пространства фотоаппараты вновь уделывают смартфоны, благодаря всё той же матрице. В частности, светочувствительные точки на маленькой матрице в смартфоне расположены слишком близко друг к другу, и поэтому мелкие детали получаются нечёткими, а тональные переходы — размытыми, из-за смешивания световых лучей.

Причина плоского заднего фона на фотографиях, сделанных на смартфон, заключается в используемой оптике. Да, сегодня производитель умудряется запихнуть по 6-7 линз в крошечный модуль камеры на смартфоне, но расстояние между ними минимальное, в отличие от тех же «мыльниц» или любых других фотоаппаратов с настоящим объективом.

3. Сменные объективы и прочие аксессуары

Сегодня рынок аксессуаров для беззеркальных камер может удовлетворить потребности любого фотографа, с самыми сумасшедшими идеями. Светосильные объективы для съёмки в условиях плохой освещенности без вспышек, макро-объективы и прочие инструменты вроде штативов, фильтров, вспышек позволят получить идеальный кадр практически в любых условиях.

Даже функция зума на смартфоне зачастую простой обман: картинка просто растягивается программным способом, с потерей качества. Физику обмануть нельзя, и в смартфоне просто нет достаточно места для полноценного оптического зума больше 2-х кратного значения.

Тут уместно вспомнить, что для смартфонов есть сменные объективы, но они выполняют функцию оптических фильтров, для создания эффектов. Ведь настоящий объектив у смартфона только свой, встроенный.

Твой смартфон крут. Но фотоаппарат лучше

Давайте посмотрим правде в глаз: фотоаппараты с их большими матрицами и светосильной оптикой рано списывать на покой, несмотря на популярность мобильной фотографии.

Многие фотографы используют смартфон, чтобы сделать черновой вариант снимка, оценить композицию и общий вид кадра. Но итоговый результат доверяют только профессиональной технике.

В пользу смартфона можно лишь отметить свободу в плане ракурсов и возможность делать необычные селфи. А главное, не стоит забывать, что количество мегапикселей не прибавит лайков в инстаграме — во все времена фотография должна передавать настроение, сюжет или атмосферу.

Если вы способны в самой тривиальной ситуации увидеть интересный кадр — даже ваш не самый топовый смартфон поможет прослыть талантливым фотографом. Удачи в поисках сюжетов!