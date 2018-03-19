Ещё
Смартфон Vivo Y85 на Snapdragon 450 получил сдвоенную камеру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смартфон Vivo Y85 на Snapdragon 450 получил сдвоенную камеру 

MDDevice 5 часов назад
Фото: MDDevice
Смартфон Vivo Y85 относится к среднебюджетному семейству. Если поискать ему соперника среди конкурентов, то такой могла бы стать, в каком-то смысле, линейка Xiaomi Redmi Note 5, хотя Xiaomi продает свою продукцию в два раза дешевле. В последнее время изготовители перестали делать упор на мощности процессора, переключив свое внимание на дизайн и функции камеры.
В настоящее время памяти в смартфонах категории mid-end стало наравне со флагманами, а мощности даже самых средних процессоров вполне хватает для плавной отрисовки интерфейса современной ОС. Чем же теперь завоевывать сердца потребителя? По мнению Vivo, это нужно делать элегантным дизайном, модным высоким экраном и сдвоенной камерой. Идею эту уже одобрили полторы сотни компаний второго эшелона.
Vivo Y85 получил 6,26-дюймовый дисплей с полноэкранным дизайном и соотношением сторон 19:9. Смартфон управляется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 450, имеет 4 Гбайт оперативной и 32 или 64 Гбайт встроенной памяти. На тыльной стороне разместилась основная камера на сенсорах 13+2 Мп. Фронтальная камера в устройстве одинарная на сенсоре 16 Мп — она поддерживает технологию разблокировки путем сканирования лица владельца.
В смартфоне имеется аккумулятор емкостью 3260 мАч, интерфейс Bluetooth 5.0, поддержка двух карт SIM, порт micro-USB 2.0, поддержка GPS и модуль Wi-Fi. Программным базисом Vivo Y85 является операционная система Android 8.0 Oreo. Габариты новинки равны 154,81×75,03×7,89 мм. Покупателю предложат версии в черном и золотистом цветах корпуса. Модификация на 64 Гбайт обойдется в $284.
MDDevice: последние новости
Китайская версия смартфона Sony Xperia XZ2 получит 6 Гбайт ОЗУ Флагманский смартфон LG G7 выйдет не в апреле, не в июне, а в мае Xiaomi Huami AMAZFIT: смарт-часы для спортсменов со скидкой в GearBest
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина498
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов19
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ14
Германия нашла замену российскому газу560
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение