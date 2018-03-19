Смартфон Vivo Y85 на Snapdragon 450 получил сдвоенную камеру

Смартфон Vivo Y85 относится к среднебюджетному семейству. Если поискать ему соперника среди конкурентов, то такой могла бы стать, в каком-то смысле, линейка Xiaomi Redmi Note 5, хотя Xiaomi продает свою продукцию в два раза дешевле. В последнее время изготовители перестали делать упор на мощности процессора, переключив свое внимание на дизайн и функции камеры.

В настоящее время памяти в смартфонах категории mid-end стало наравне со флагманами, а мощности даже самых средних процессоров вполне хватает для плавной отрисовки интерфейса современной ОС. Чем же теперь завоевывать сердца потребителя? По мнению Vivo, это нужно делать элегантным дизайном, модным высоким экраном и сдвоенной камерой. Идею эту уже одобрили полторы сотни компаний второго эшелона.

Vivo Y85 получил 6,26-дюймовый дисплей с полноэкранным дизайном и соотношением сторон 19:9. Смартфон управляется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 450, имеет 4 Гбайт оперативной и 32 или 64 Гбайт встроенной памяти. На тыльной стороне разместилась основная камера на сенсорах 13+2 Мп. Фронтальная камера в устройстве одинарная на сенсоре 16 Мп — она поддерживает технологию разблокировки путем сканирования лица владельца.

В смартфоне имеется аккумулятор емкостью 3260 мАч, интерфейс Bluetooth 5.0, поддержка двух карт SIM, порт micro-USB 2.0, поддержка GPS и модуль Wi-Fi. Программным базисом Vivo Y85 является операционная система Android 8.0 Oreo. Габариты новинки равны 154,81×75,03×7,89 мм. Покупателю предложат версии в черном и золотистом цветах корпуса. Модификация на 64 Гбайт обойдется в $284.