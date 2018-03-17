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Игровой смартфон Blackshark появился в базе данных GeekBench
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Игровой смартфон Blackshark появился в базе данных GeekBench 

MDDevice 12 часов назад
Фото: MDDevice
К созданию Black Shark Technology Incorporated в августе 2017 приложила руку китайская Xiaomi. Вот почему игровой смартфон Blackshark можно считать детищем Xiaomi. Об этом девайсе мы уже писали некоторое время назад — тогда смартфон «засветился» в базе данных бенчмарка AnTuTu. Теперь новинку заметили во время тестирования в другом популярном бенчмарке.
Скудными подробностями о смартфоне Blackshark с индексом SKR-A0 поделился бенчмарк Geekbench. Из отчета удалось узнать, что смартфон работает на операционной системе Android 8.0 Oreo, имеет 8 Гбайт оперативной памяти и Систему-на-Чипе Qualcomm Snapdragon 845. При прохождении одноядерного и многоядерного тестов Geekbench новинка смогла набрать 2452 и 8452 баллов.
Из предыдущего теста AnTuTu выяснилось, что Blackshark SKR-A0 получит полноэкранный дисплей с разрешением сторон 18:9 и разрешением 2160×1080 пикселей. У представленного в ноябре смартфона Razer Phone частота обновления экрана составляла 120 Гц. Возможно, что и продукт Xiaomi/Blackshark получит экран с таким же значением FPS. Еще Blackshark SKR-A0 прочат аккумулятор внушительной емкости, но конкретные цифры не называются.
В AnTuTu Blackshark SKR-A0 набрал 270 680 баллов, что приблизительно соответствует показателям QSD 845, появившимися в марте. В предыдущих утечках смартфон фигурировал с 32 Гбайт памяти, но вряд ли это будет единственным вариантом объема. Можно ждать по меньшей мере модификации с 64 Гбайт.
Сроки анонса Blackshark SKR-A0 к настоящему времени все еще неизвестны.
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