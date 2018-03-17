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Анонс защищенного смартфона Leagoo XRover состоялся в Facebook
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Анонс защищенного смартфона Leagoo XRover состоялся в Facebook 

MDDevice 12 часов назад
Фото: MDDevice
После выставки MWC прошло едва ли две недели, а у Leagoo уже готово очередное устройство. Смартфон называется XRover — о его существовании компания заявила на своей официальной странице в Facebook. Leagoo не стала напускать туману, а сразу предоставила характеристики, изображения и указала ключевые особенности новинки. Осталось только принять решение.
Сама Leagoo относит XRover к категории защищенных смартфонов, хотя единственным указанием на это является наличие пыле и влагозащиты по стандарту IP68. Смартфон получил 5,72-дюймовый экран с разрешением HD+ (1440×720 пикселей) и соотношением сторон 18:9. «Сердцем» девайса является пока еще редко встречающаяся однокристальная система MediaTek Helio P23.
Для хранения данных в Leagoo XRover имеется 128 Гбайт внутренней памяти, а работу системы поддерживают 6 Гбайт ОЗУ, позволяющие не заботиться о числе одновременно запущенных программ. Смартфон поставляется со сдвоенной основной камерой, главный ее сенсор (Sony IMX258) имеет разрешение 13 Мп. Второй сенсор получил разрешение 5 Мп. Фронтальная камера в аппарате одинарная на сенсоре Sony IMX219 с разрешением 8 Мп. Картину завершает емкий аккумулятор мощностью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Заявлена поддержка следующих LTE-диапазонов: FDD — B1/3/5/7/8/20 и TDD -B38/39/40/41.
Осталось только назвать цену. Leagoo XRover поступит в продажу в апреле по цене $269,99. Для смартфона с 6/128 Гбайт памяти с модным экраном 18:9 и сдвоенной камерой цена выглядит более чем интересной.
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