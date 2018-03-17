Amazon научил голосового помощника помогать молча

Amazon запустил для голосового помощника Alexa «краткий режим», при котором простые ответы ассистента, например, «хорошо», заменяются звуковым сигналом. Об этом пишет Mashable.

Издание отмечает, что, судя по всему, режим находится в стадии тестирования и доступен не всем пользователям. Новую опцию заметили некоторые пользователи Reddit.

Mashable ожидает комментария от Amazon. По мнению издания, новый режим будет полезен тем, кто устал от «слишком болтливой» Alexa.

В феврале и в марте некоторые пользователи умной колонки от Amazon пожаловались на внезапный смех Alexa.

Amazon подтвердил, что ассистент без команды пользователя начинает смеяться, компания пообещала решить проблему.