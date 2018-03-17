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Как измерить артериальное давление при помощи Galaxy S9
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Как измерить артериальное давление при помощи Galaxy S9 

Android Insider 19 часов назад
Фото: Android Insider
Все флагманы Samsung последней пятилетки оснащались встроенным пульсометром, который исправно исполнял возложенную на него обязанность. Проектируя Galaxy S9, корейцы пошли дальше и совместно с учеными Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали приложение, преобразовывающее данные о частоте сердечных сокращений в данные об артериальном давлении, но где его взять и как пользоваться?
Важно: приложение My BP Lab, которое позволяет измерять артериальное давление пользователей, сможет работать на всех Galaxy S9 и S9+, однако предустанавливается только на экземпляры для Соединенных Штатов. Предложенный ниже APK-файл позволит установить программу на флагманский смартфон, приобретенный за пределами США, и опробовать работу алгоритма измерения артериального давления на себе.
Несмотря на отсутствие необходимости обматывать манжету вокруг предплечья, процесс измерения давления при помощи Galaxy S9 не менее ответственен. Перед измерением приложение попросит вас ввести данные о своем возрасте, весе, росте, вредных привычках и типах регулярной физической активности. После этого приложение предложит вам сесть, накрыть сканер указательным пальцем и поднять руку со смартфоном до уровня сердца, чтобы результат получился максимально точным.
Скачать APK-файл My BP Lab можно по этой ссылке. Обсудить полезность приложения-тонометра — в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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