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В Сети появились видео с распаковкой Huawei P20 Lite
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В Сети появились видео с распаковкой Huawei P20 Lite 

Android Insider 4 часа назад
Фото: Android Insider
Компания Huawei представит P20, P20 Plus и P20 Lite 27 марта этого года. Однако уже сейчас на польском, чешском и итальянском сайтах Huawei появилась информация о P20 Lite. Сложно назвать это полноценным выходом в свет. Подобное больше похоже на желание привлечь внимание к презентации, которая состоится 27 марта.
Уже сейчас на YouTube можно насладиться внешностью аппарата. Ниже представлены видеоролики с распаковкой гаджета:
Девайс оснастили 5,84-дюймовым дисплеем (iPhone X оснащен 5,8-дюймовым) с разрешением 2280 x 1080 точек. Процессор здесь Kirin 659, который устанавливается в настоящее время во все бюджетные аппараты компании. P20 Lite получил 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ с поддержкой microSD-карт до 256 ГБ, двойную основную камеру (16+2 Мп) и 16-Мп фронтальную.
Из особенностей отметим поддержку Face Unlock, порт Type-C, NFC, FM-радио и разъем 3,5 мм. Аккумулятор у P20 Lite на 3000 мАч. Толщина девайса составила 7,4 мм, а вес 145 грамм.
По некоторым данным, в Чехии продажи девайса стартуют 1 апреля, а в Польше уже в этом месяце. Цена колеблется в районе 450 долларов, а всего доступно три цвета — черный, розовое золото и синий.
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