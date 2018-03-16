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HTC U12 получит полноэкранный дизайн, но не получит лицевой выемки
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HTC U12 получит полноэкранный дизайн, но не получит лицевой выемки 

MDDevice 17 часов назад
Фото: MDDevice
В прошлом году HTC продала часть мобильного бизнеса Google, тем не менее, сохранив за собой достаточно ресурсов, чтобы продолжать выпускать смартфоны. Модельный ряд HTC теперь наверняка сократится, но на то, чтобы производить по одному флагману в год, ресурсов и персонала у HTC хватит. В ближайшие несколько месяцев от HTC ждут анонса новейшего флагмана U12. Это могло случиться еще на Mobile World Congress, но почему-то не случилось.
Серия HTC U12 будет состоять из двух аппаратов, старшим из которых получит приставку «Plus». Именно он сейчас проходит под кодовым именем Imagine. Флагманы HTC будут располагать полноэкранным дизайном, но в отличии от множества конкурентов, не получат выемки на лицевой стороне — моду на этот элемент ввела Apple со своим iPhone X. Смартфон получит 6-дюймовый экран с разрешением WQHD+. Фронтальная камера составлена из двух сенсоров по 8 Мп каждый.
Внутри HTC U12 (Imagine) будет установлены однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845, 6 Гбайт оперативной и 64/128 Гбайт внутренней памяти, расширяемой посредством microSD-слота. Питание смартфона должен обеспечивать аккумулятор на 3420 мАч. На тыльной стороне разместятся: сенсоры основной камеры на 16 и 12 Мп, вспышка и сканер отпечатков пальцев. Новинка получит второе поколение технологии Edge Sense, реализованной еще в прошлогоднем U11.
Релиз HTC U12 ожидается в конце апреля или начале мая.
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