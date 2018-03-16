HTC U12 получит полноэкранный дизайн, но не получит лицевой выемки

Релиз HTC U12 ожидается в конце апреля или начале мая.

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