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ColorWare превращает iPhone X в самый первый iPhone
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ColorWare превращает iPhone X в самый первый iPhone 

iPhones.ru 18 часов назад
Фото: iPhones.ru
ColorWare превращает iPhone X в самый первый iPhoneColorWare на этой неделе объявила, что выпустила наклейки в стиле оригинального iPhone для iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.
В честь юбилея первого iPhone компания решила отметить праздник выпуском тематических наклеек.
Более 10 лет назад Apple представила революционный iPhone. Этот продукт изменил всё у владельцев мобильных телефонов.
ColorWare хотела бы отдать дань уважения этому историческому событию.
Компания отмечает, что их наклейки изготовлены из 3M-винила, что упрощает установку и улучшает внешний вид. Выглядит и правда впечатляюще.
Наклейки можно приобрести уже сейчас в США по цене $19 за штуку. Обещают доставку в течение 3-5 рабочих дней.
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