ColorWare превращает iPhone X в самый первый iPhone

ColorWare превращает iPhone X в самый первый iPhoneColorWare на этой неделе объявила, что выпустила наклейки в стиле оригинального iPhone для iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.

В честь юбилея первого iPhone компания решила отметить праздник выпуском тематических наклеек.

Более 10 лет назад Apple представила революционный iPhone. Этот продукт изменил всё у владельцев мобильных телефонов.

ColorWare хотела бы отдать дань уважения этому историческому событию.

Компания отмечает, что их наклейки изготовлены из 3M-винила, что упрощает установку и улучшает внешний вид. Выглядит и правда впечатляюще.