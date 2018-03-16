Элитная радуга: обзор игровой клавиатуры HyperX Alloy Elite RGB

Отвлекает ли яркая подсветка от игры или помогает ориентироваться среди клавиш? Выясним на примере HyperX Alloy Elite RGB — это механическая игровая клавиатура с динамичной RGB подсветкой. Модель была впервые представлена на выставке CES 2017 и за последний год стала одной из самых популярных геймерских клавиатур среди профессиональных киберспортсменов и любителей игр. Периферией от HyperX вооружены такие команды как NAVI, Echo Fox и SK Gaming.

Преимущества:

Цветная RGB подсветка с широкими возможностями настройки Простое ПО Много готовых игровых профилей Удобные мультимедийные клавиши Бесшумные переключатели (Cherry MX Red) Недостатки:

Клавиатура не водостойкая Высокая цена Хрупкие клавиши

Корпус наполовину из пластика Дизайн и оснащение

Alloy Elite RGB — очень тяжелая клавиатура. Может показаться, что она полностью состоит из металла, но это не так — металлическая тут только верхняя рама под переключателями, а панель с мультимедийными кнопками и остальные части корпуса выполнены из пластика.

Кстати о мультимедийных кнопках — клавиатура оснащена не только банальными клавишами для переключения треков, но и необычным колесиком громкости, которое хочется крутить даже просто так. Удобное решение, чтобы быстро приглушить звук игры в наушниках или сделать погромче любимую музыку.

В комплекте с клавиатурой идет широкая подставка для запястья с soft touch покрытием, которая крепится на пластиковые ножки под корпусом. Если посмотреть на Elite RGB сбоку, можно заметить, что клавиши расположены волной. Как ни странно, но это оказалось удобным не только во время игры, но и при наборе текста — пальцы легко ложатся на клавиши и быстро находят их. На задней стороне корпуса есть USB-вход, к которому можно подключить дополнительную периферию: мышку, наушники или даже смартфон. Но главная особенно клавиатуры — не оснащение, а динамичная RGB подсветка. Три профиля установлены заранее: красный, синий и разноцветный. Выбрать тип подсветки можно с помощью кнопок на верхней панели, которая отделена от основных клавиш светящейся полосой, повторяющей стиль заданного профиля.

Переключатели прямиком из Германии : Cherry MX Механическая клавиатура Alloy Elite RGB оснащена переключателями Cherry MX от немецкой компании Cherry. Фраза «сделано в Германии» уже давно служит синонимом высокого качества, и производитель уверяет, что его переключатели выдержат до 50 миллионов нажатий. Неудивительно, что они используются во многих профессиональных игровых клавиатурах.

В линейке Cherry MX есть несколько типов переключателей, и Alloy Elite RGB тоже представлена в трех вариантах: Blue, Brown или Red. Мы тестировали клавиатуру с Cherry MX Red — это линейные переключатели с небольшой силой нажатия (45 грамм) и быстрым откликом. У таких клавиш практически нет отдачи, за счет чего достигается максимальная плавность и скорость хода. Они подойдут как для динамичных экшн-игр, так и для быстрого набора текста.

В комплекте с клавиатурой идут пластиковые колпачки для клавиш 1234 и WASD. В принципе, для шутеров большего и не надо, но если вы играете в MOBA или РПГ, у вас есть возможность дополнительно приобрести крышки для QWER и ASDF.

Кстати, во время тестирования мы заметили, что колпачки недостаточно крепко держатся на переключателях. Особенно в тех местах, где к ним легко подобраться, например, на стрелках — здесь нам удалось снять все клавиши, не приложив никаких усилий. Конечно, этого нельзя сказать о WASD (к ним так просто не подберешься), но чувство некоторой хрупкости все-таки осталось.

HyperX NGenuity: создаем макросы и крутую подсветку Клавиатура поддерживает программное обеспечение HyperX NGenuity. Здесь вы можете запрограммировать макросы и горячие клавиши, назначить цвета для групп или отдельных клавиш и подстроить весь функционал клавиатуры под любимую игру. Клавиши можно заставить мигать, переливаться всеми цветами радуги или загораться по нажатию. Если вам лень что-то настраивать, просто скачайте готовый игровой профиль. Выбор здесь большой: HyperX NGenuity предлагает варианты для популярных игр, среди которых CS:GO, Dotа 2, Fallout 4, Overwatch и многие другие. Вывод HyperX Alloy Elite RGB — неплохая игровая клавиатура, у которой, однако, есть свои недостатки. При цене 12 000 рублей она могла бы быть водостойкой — это большое упущение в конструкции. Кроме того, корпус лишь частично выполнен из металла, а пластиковые вставки и легкие колпачки на клавишах не добавляют ей убедительности.

Но все эти недостатки компенсируются хорошим оснащением, широкими возможностями настройки, удобным расположением клавиш и быстрым откликом. В любом случае, выбор остается за геймером, но HyperX не просто так вооружают своими устройствами опытных киберспортсменов.

Читайте также: Топ-10 бесплатных игр для ПК, которые вам точно понравятся

Тестирование ноутбука HP OMEN X — игровое совершенство со всех сторон