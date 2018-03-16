Samsung запускает в России программу обмена смартфонов

С помощью trade-in станет возможным, среди прочего — приобрести флагманы производителя со скидкой.

Согласно информации от южнокорейского производителя, максимальная сумма скидки составит 40 тысяч рублей.

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Система «трейд-ин» со смартфонами будет работать по тому же принципу, что и с автомобилями. Желающие воспользоваться программой должны быть готовы расстаться со старыми устройствами: эксперты оценят их стоимость в присутствии владельца, затем эта будет вычтена из цены покупки.

Однако стоит обратить внимание, что в программе участвуют далеко не все продукты компании. В нее включены смартфоны серий «S» и «A», выпущенные не раньше 2016 года, а также некоторые коммуникаторы серии Note.

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