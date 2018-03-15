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Себестоимость Samsung Galaxy S9+ оказалась в 2,2 раза ниже цены
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Себестоимость Samsung Galaxy S9+ оказалась в 2,2 раза ниже цены 

Chip.ru 15 марта 2018
Фото: Chip.ru
Коллеги iCHIP.ru из TechInsights разобрали новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9+ по запчастям и подсчитали их себестоимость. В итоге цена компонентов гаджета составила $379. Это на $36 дороже содержимого предыдущей модели Galaxy S8+. Напомним, официальная розничная цена нового флагмана составляет $840. Разница в цене между нынешним и предыдущим поколением заключается в основном в себестоимости новой сдвоенной камеры — $48 против $32 у S8+. Самым дорогим компонентом аппарата ожидаемо стал OLED-дисплей диагональю 6,2 дюйма — $72,50. Однако за годы производства корейцам удалось сделать его дешевле. Так, схожие экраны моделей Note 8 и S8+ в свое время оценивались в $82 и $78,50 соответственно. Процессор Samsung Exynos 9810 обошелся в $68, модули памяти — в $51.
Источник: TechInsights
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