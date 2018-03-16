Тест и обзор ноутбука Acer Swift 3 SF315-41: требует усовершенствования

Итоги теста С общей оценкой в 67,2 процентных пункта ноутбук Acer Swift 3 SF315-41-R4AE (NX.GV7EG.002) занимает не самое высокое место в нашем рейтинге ноутбуков ценой более 40 000 рублей, при этом, он достоин похвалы за приличную производительность. Конечно, существуют и более доступные по цене альтернативные варианты. В области мобильности характеристики данной модели наших ожиданий не оправдали — здесь новый мобильный процессор AMD Ryzen убедительным нам не показался. Соотношение цены и качества у Acer Swift 3 SF315-41-R4AE находится на плохом уровне. Преимущества быстрый SSD мощный процессор — но есть и лучше/дешевле дисплей со стабильными углами обзора хороший кликпад Недостатки короткая продолжительность времени автономной работы темный, бликующий дисплей Результаты тестирования Acer Swift 3 SF315-41-R4AE (NX.GV7EG.002) Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 40 из 48 Соотношение цена/качество: 50 Мобильность (25%): 46.5 Оснащение (25%): 71.7 Производительность (15%): 99.4 Эргономичность (15%): 71.2 Дисплей (20%): 60.3 Результаты тестирования Поставьте оценку — 67% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Мощный, но не достаточно

С помощью Swift 3 SF315-41-R4W1 (NX.GV7EV.001) у нас появилась возможность взглянуть на самый в настоящее время мощный процессор от компании AMD, который был разработан специально для ноутбуков: AMD Ryzen 7 2700U имеет четыре вычислительных ядра и работает на тактовых частотах от 2,2 до 3,8 ГГц.

Если рассматривать процессор отдельно от всего, то его можно признать мощным, да и интегрированное графическое решение AMD Radeon Vega 10 тоже является убедительным. Тем не менее, паспортные данные давали нам надежду на еще большее увеличение мощности. Ведь более медленный по техническим характеристикам процессор Ryzen 5 2500U (четыре ядра и тактовая частота от 2,0 до 3,6 ГГц и графика Vega 8) достигает в ноутбуке Acer, который в остальном оснащен аналогичным образом, точно такого же результата — а стоит он дешевле.

После того, как выясняется, что вся остальная конфигурация получается такой же, можно посоветовать только одно — держитесь подальше от этой переоцененной системы. Ноутбук, оснащенный лишь только на бумаге более медленным Ryzen 5 2500U даст вам все то же самое при меньших капиталовложениях.

Если вы находитесь в поиске большей вычислительной мощности и более емкого накопителя для хранения данных, рекомендуем присмотреться к альтернативным вариантам, которые мы перечисляем ниже. Результаты тестирования Acer Swift 3 SF315-41-R4AE (NX.GV7EG.002) Альтернативные варианты:

Во всем такой же, кроме процессора

Наша первая альтернатива, Acer Swift 3 SF315-41-R4W1 (NX.GV7EV.001), оснащена точно таким же образом, только процессор здесь, если судить по техническим характеристикам, более медленный.

Однако, по итогам наших тестовых испытаний какой-то разницы мы зафиксировать не смогли — даже продолжительность времени автономной работы здесь примерно на таком же уровне. Таким образом, данная альтернативная модель стоимостью приблизительно на 200 евро меньше становится по определению более интересной.

В таком же корпусе, но с процессором от Intel

В точно такой же корпус компания Acer встраивает и процессоры от Intel. Но в протестированной нами модели Acer Swift 3 SF315-51G-57E5 имеются отличия и по нескольким пунктам списка оснащения. В частности, Intel-процессор выходит и с дополнительно встроенным графическим чипом.

Эти различия могут проявляться прежде всего в играх. Кроме того, помимо SSD-накопителя здесь встроен еще и классический жесткий диск — это очень удобно для хранения больших коллекций данных. SSD позволяет повысить скорость работы — на него, как правило, устанавливается операционная система и программы.

Видео, фотографии и прочие пожирающие дисковое пространство данные могут неплохо храниться и на более медлительном HDD. Устройство с процессором от Intel еще и существенно дольше работает в автономном режиме. Кто придает этому значение, тот должен (по крайней мере, на данный момент) держаться от AMD-устройств держаться подальше.

Шикарный, быстрый и с хорошм дисплеем

Dell Inspiron 15 7000 (7570-9719) способен предложить многое — помимо быстрого Intel-процессора здесь есть еще и графическая карта начального уровня. Рядом с SSD-накопителем разместился еще и классический жесткий диск — идеально для больших коллекций данных.

К тому же бликующий дисплей у данного ноутбука светит гораздо ярче, чем у Acer Swift, а его панель обладает охватом цветового пространства в 89 процентов sRGB, что делает цвета гораздо натуральнее.

В то время, как корпус тоньше и легче, продолжительность времени автономной работы значительно превышает характеристики Swift-устройства с AMD-процессором и лишь совсем чуть-чуть уступает версии Intel-Swift-3. Характеристики и результаты тестирования Acer Swift 3 SF315-41-R4AE (NX.GV7EG.002) Соотношение цена/качество 50 Операционная система Windows 10 Home Габариты 37,1 x 25,5 x 2,1 см Вес 2,0 кг Процессор AMD Ryzen 7 2700U (2,2 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты Im Prozessor integriert (AMD Radeon Vega 10) Модель видеокарты Объем видеопамяти Дисплей: диагональ 15,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: поверхность блестящая Дисплей: макс. яркость 218 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 194:1 Дисплей: плотность пикселей 141 dpi Дисплей: распределение яркости 89,2% Емкость накопителя 256 Гбайт Тип накопителя SSD Оптический привод nein Аккумулятор: емкость 49 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет Автономная работа: проигрывание видео 5:12 ч:мин Шумность при маск. нагрузке тихо Порты USB 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN — UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы Карт-ридер SDXC Вебкамера да Дополнительное оборудование датчик отпечатков пальцев, подсветка клавиатуры Тест: PCMark 7 6.503 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 10.948 бал. Читайте также: Обзор и тестирование ноутбука HP 250 G6 (2SX72EA): дешевый и с SSD Тест и обзор игрового ноутбука Gigabyte Sabre 17W-DE022T Фото: компании-производители, CHIP.de