Xiaomi Huami AMAZFIT: смарт-часы для спортсменов со скидкой в GearBest

В интернет-магазине GearBest снижена цена умных часов Xiaomi Huami AMAZFIT, созданных в первую очередь для спортсменов. Впрочем, их дизайн хорошо сочетается с любой одеждой, а не только со спортивным костюмом, так что они подойдут всем без исключения.

Скидка в GearBest распространяется на европейскую версию Xiaomi Huami AMAZFIT в черном цвете корпуса, так что никаких иероглифов в прошивке точно не будет. Стоят часы ровно $100 с купоном «QCHM26» и полностью бесплатной доставкой по нашей стране. Умеют часы Xiaomi Huami AMAZFIT очень многое: в них встроен шагомер, есть счетчики калорий и расстояния, контроллер сна и активности и даже сенсор сердечного ритма, что очень пригодится практически в любом виде спорта. Все полученные данные гаджет выводит на свой OLED-экран и передает на смартфон по Bluetooth 4.0 в специальное фирменное приложение Mi Fit.

По сути, Xiaomi Huami AMAZFIT — это ваш и только ваш личный тренер. Корпус часов, исполненный, к слову, из прочной керамики, защищен от влаги и пота по стандарту IP67, и внутри него установлена батарея емкостью 280 мАч, которая заряжается за 2 часа и обеспечивает до 5 дней автономной работы. Есть у часов и другой функционал: в них встроен будильник, GPS-ресивер для навигации и даже мини-приложение для управления плеером на смартфоне, и все это в корпусе толщиной всего 12 миллиметров и весом 54 грамма. Часы Xiaomi Huami AMAZFIT подключаются к смартфонам на Android 4.4 или iOS 8 и новее, а их ремешок выполнен из специального гипоаллергенного материала. Напомним, что купить их по цене $100 можно только в магазине GearBest и только с промо-кодом «QCHM26».