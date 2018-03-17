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MIG C55V: отечественный смартфон в усиленном корпусе
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MIG C55V: отечественный смартфон в усиленном корпусе 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Отечественная микроэлектроника оставляет желать лучшего: к примеру, процессоры Эльбрус и Байкал по производительности могут сравниться с чипами Intel образца 2009 года, что делает их никому не нужными. Сегодня был представлен российский смартфон MIG C55V, наделенный усиленным корпусом и внешней камерой. Интересно, а он способен конкурировать с современными мобильниками?
Внешняя камера MIG C55V — это своего рода видеорегистратор весом 50 граммов с проводным интерфейсом. Ее можно закрепить на одежде, что позволит вести наблюдение в режиме реального времени. Вероятно, данная фишка ориентирована на охранников и представителей органов правопорядка. Сам смартфон MIG C55V характеризуется 4 Гб RAM и 32 Гб постоянной памяти, батареей на 4200 мАч и неким процессором Qualcomm с частотой 2,2 ГГц и восемью ядрами внутри.
Пока звучит неплохо, и ко всему этому добавляется ОС Android 7.1 в паре с корпусом, защищенным от воды и пыли по стандарту IP67. Кроме того, MIG C55V можно ронять на бетон с высоты до 1,2 метра, и он выдерживает температуру от -20 до +50 градусов Цельсия. Всю картину портит лишь устаревший экран — панель на 5,5 дюйма с широкими рамками и старым разрешением HD. Производитель уверяет, что его яркость повышена для комфортной работы при ярком свете солнца, а его защитное стекло дополнительно закалено. Стоимость MIG C55V пока не сообщается.
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