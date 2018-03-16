Samsung не хватит на еще одну маленькую революцию

Аппарат от народа

Прошлогодняя презентация Samsung вызвала небывалый восторг, поэтому в 2018-м от компании ждали чего-то столь же прорывного. Но еще осенью при анонсе Galaxy Note8 стало понятно, что корейцев не хватит на еще одну маленькую революцию. Так оно и случилось, ведь в Galaxy S9 нет практически ничего нового. О достоинствах и недостатках Samsung Galaxy S9 — в обзоре «Ленты.ру»

Дизайн

Чтобы найти внешние отличия между S8 и S9, нужно долго всматриваться, поставив оба смартфона рядом. Первое, что бросается в глаза: сканер отпечатков пальцев теперь под камерой, а не рядом с ней. Как бы странно это ни было, для многих это стало чуть ли не главной фишкой смартфона и подается под возгласы, что Samsung прислушалась к своим фанатам и сделала так, как они хотели. Нет, компания просто прислушалась к здравому смыслу.

Дальше становится труднее. Если присмотреться, можно заметить асимметрию на фронтальной панели: нижняя рамка стала меньше верхней. Но эти мелочи, вроде незначительного увеличения толщины и веса, матового покрытия алюминиевой рамки и многого другого, никогда не заметит обычный пользователь.

В общем это практически тот же Galaxy S8. Выпускается он в двух вариантах — на 5,8 и 6,2 дюйма с безрамочным 18,5:9-экраном. Смартфон скользкий — на любой наклонной поверхности начинает медленно сползать вниз, маркий, а Plus-версия все такая же гигантская. Под качелькой громкости по-прежнему установлена кнопка вызова Bixby, который за год не поумнел ни на йоту. Но все же Galaxy S9 — один из самых красивых и самобытных смартфонов на рынке, несмотря на то, что этому дизайну уже год.

Экран, который DisplayMate уже признали лучшим в мире, на первый взгляд не особенно выделяется на фоне конкурентов. В теории максимальная яркость смартфона увеличилась на 20 процентов, но проверить это можно только при ярком солнце, которого в Москве не было уже несколько месяцев. При этом вручную выкрутить яркость до пикового значения нельзя, включится она только в режиме автоматической регулировки.

Невооруженным глазом видно, что черный цвет стал еще более… черным. Проверить это можно при включении Always On Display: экран полностью сливается с фронтальной панелью и не видишь, где заканчивается рамка и начинается дисплей. К тому же и саму функцию доработали: теперь яркость часов подстраивается по окружающее освещение. Камера

Куда интереснее изменения в камере. Во всяком случае, об этом уверенно заявляют в Samsung. Дело в том, что S9 стал первым в мире смартфоном с изменяемой диафрагмой со значениями f/1.5 и f/2.4. Маркетологи в этом моменте отлично поработали, потому что сразу после анонса по сети начали гулять мифы о феноменальных возможностях смартфона. Кто-то решил, что такое значение диафрагмы позволит делать портретные снимки с реальным размытием фона, как на зеркалке со светосильной оптикой. Другие поверили в то, что S9 будет снимать в темноте на уровне Sony A7R III. Но, увы, ни того, ни другого не произошло из-за размеров матрицы.

Что получается в итоге? При дневном свете S9 делает отличные фотографии, как, впрочем, и его предшественники (и даже дешевые китайские смартфоны). Есть вопросы к постобработке, так как порой камера делает слишком кислотные цвета. Но это происходит от случая к случаю и всегда можно поставить другое приложение камеры, чтобы добиться идеального результата.

При съемке с плохим светом S9 нет равных, за что и стоит благодарить изменяемую диафрагму. По сравнению с iPhone X фотографии выходят гораздо более детализированными. Но в полной темноте что iPhone, что Galaxy оказались равны, а в некоторых случаях iPhone показал себя лучше.

Несмотря на проделанную работу по улучшению камеры, Samsung так и не удалось избавиться от старых ошибок. В первую очередь речь о перешарпе. Особенно это касается ночных снимков, на которых при приближении видно это «мыло» и «шумы». К типичным проблемам можно отнести еще и слишком сильную цветокоррекцию в видео. В сравнении с Pixel и iPhone, которые пытаются передать реальные, пусть и скучные цвета, Samsung слишком сильно играет с балансом белого и, к примеру, может превратить темно-коричневую кору дерева в фиолетовую.

Из новых возможностей S9, кроме изменяемой диафрагмы, появилась запись видео с частотой 960 кадров в секунду. За один раз можно снять всего 1/5 секунды в таком режиме, и это самый главный недостаток функции. Вручную поймать момент, когда нужно писать сверхзамедленное видео, нереально, поэтому предусмотрен автоматический режим, при котором камера сама пытается определить лучший момент для записи. Но даже если софт правильно определил момент, видео будет записано в 720p, поэтому единственное ему применение — показать друзьям и запостить в соцсети.

Селфимоджи Следуя по пути Apple , Samsung добавила в S9 Plus двойную камеру с оптической стабилизацией обоих сенсоров. Выполнена она по тому же принципу, что в Note8 с iPhone, и позволяет делать снимки с двукратным зумом. Портретный режим также присутствует, но со времен Note8 никак не изменился. Но и тут можно обмануть систему, установив взломанную камеру от Google , в которой кроме HDR+ есть еще и портретный режим Pixel 2.

Samsung как будто просто не могла пройти мимо и хоть что-то не скопировать у Apple — и таки выпустила свои Animoji. Вот только у iPhone X есть целая система сенсоров, отслеживающих движение мышц лица, а у Galaxy S9 ее нет. В сети уже давно разоблачили Apple и выяснили, что для Animoji достаточно просто фронтальной камеры, но у Apple все равно эти анимированные зверушки выглядят лучше и натуральнее.

Кроме записи видео со зверьками и в масках (которые выглядят дешево и сделанными наспех), Samsung дала возможность создать виртуальную копию себя. С помощью этой анимированной аватарки можно записать видео или отправить один из 18 подготовленных стикеров. Так они еще и не похожи на реальных людей! Кто бы в редакции «Ленты.ру» ни попробовал записать селфимоджи, ни разу не получилось добиться хотя бы примерного сходства.

Эти рожи постоянно улыбаются, взгляд у них абсолютно безжизненный и пугающий, рты дрожат. Селфимоджи по праву можно считать самой бесполезной и непродуманной функцией S9 — после Bixby, конечно. А вот по части устрашения ей нет равных. Защита

Совершенно несправедливо Samsung обошла стороной рассказ о новой системе защиты (и выделила большую часть времени на селфимоджи). Да, коренным образом ничего не поменялось: по-прежнему вместе со сканером отпечатков есть сканер радужки и простенький сканер лица. Но работают они теперь иначе благодаря умному режиму защиты.

Разберем, из чего эта новая защита состоит. Система распознавания лица просто сохраняет фотографию пользователя, поэтому ее все так же можно надурить обычной фотографией. Сканер радужки куда технологичнее: он умеет отличать 2D-изображения от лица в 3D, работает в темноте и вообще в разы безопаснее системы распознавания лица.

Раньше эти системы работали отдельно, и пользователь сам мог выбрать, как ему разблокировать аппарат. Теперь же, с умной защитой, они работают одновременно, и способ разблокировки телефон определяет в зависимости от внешних условий. Так, при ярком свете, когда не справляется сканер радужки, работает распознавание лиц, а в темноте — наоборот. Но в зависимости от этого меняется и время разблокировки: в первом случае она происходит моментально, а во втором занимает одну-две секунды.

В Samsung до сих пор не особо доверяют собственным «инновациям», поэтому есть ряд ограничений. Самое главное из них — в том, что платежи через Samsung Pay, как и раньше, можно провести только с помощью отпечатка пальцев. Железо

Незачем подробно останавливаться на железе и выявлении отличий процессора Exynos 9810 от Snapdragon 845, потому что на реальное пользование это вообще никак не влияет. Можно упомянуть лишь то, что смартфон выдает топовые цифры в синтетических тестах (около 240 тысяч баллов в AnTuTu и 9 тысяч — в Geekbench) и в целом работает довольно шустро. Важно также подчеркнуть, что у обычного S9 всего четыре гигабайта оперативной памяти, а у S9 Plus — шесть. Найти объяснения этому не удалось.

Претензии есть разве что к оболочке Samsung Experience и периодическим тормозам. В системе уже давно нет того количества хлама, которое было во времена TouchWiz, но, как и в S8 с Note8, случаются лаги и необъяснимые тормоза. Те фанаты, кто видел смартфон максимум на стенде в магазине электроники, могут возразить, но реальность такова. Это редкое явление, но когда оно случается — к разработчикам из Samsung появляется много вопросов.

По части автономности тут все на прежнем уровне, ведь объем аккумулятора не поменялся. Свежий, только что из коробки Galaxy S9 Plus без проблем отрабатывает весь день при активном использовании. В более щадящем режиме к вечеру может остаться до 40 процентов заряда, что также отличный показатель. Однако в долгосрочной перспективе может проявиться проблема с резким падением автономности, которая происходила с Galaxy S8. Проверить это в рамках двухнедельного тестирования не удалось. ***

Интернет уже пестрит критикой в адрес Samsung, основанной на том, что в Galaxy S9 нет ничего нового. Нужно вспомнить историю с S6 и S7 и то, что S6 был одним из худших смартфонов компании за многие годы. Все эти глупые ошибки (вроде отсутствия влагозащиты и слота для карты памяти) были исправлены только год спустя, и Galaxy S7 был не новаторским, а всего лишь работой над ошибками.

С Galaxy S8 и S9 точно так же: второй стал всего лишь логичным продолжением первого, но не чем-то большим. Передвинули сканер отпечатков, уменьшили рамку, сдобрили это все разговорами о переизобретении камеры и селфимоджи — и отправили на прилавки. Пускай Samsung продолжает топить за Bixby, медленный сканер радужки и бесполезный пульсометр, огрехи софта можно исправить, проведя пару ночей на форумах (для чего еще нужен Android, в конце концов), но при этом оставляет слот для карт памяти и разъем для наушников. За это им можно простить многое.

Обновлять свой Galaxy S8 или другой прошлогодний смартфон смысла нет. Примечательно, что уже сейчас виден слабый ажиотаж: в Южной Корее S9 по количеству предзакзов отстает от S8 на 30 процентов (180 тысяч против 260). Да и вообще в этом году самым большим прорывом может стать разве что сканер отпечатков под экраном, что довольно мелко в сравнении с прошлым годом, — ничего лучшего не выйдет.

Не радует и цена на Galaxy S9: младшая версия стоит 60 тысяч рублей. А за деньги, которые просят за топовый S9+ (67 тысяч рублей), можно купить iPhone X или пару Galaxy S8. Не прошло и нескольких месяцев, а цена уже упала: еще до официального старта некоторые магазины продают смартфон за 52-53 тысячи рублей.