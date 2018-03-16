TP-Link представила мощный и стильный, но все ещё не дорогой смартфон Neffos N1

Компания TP-Link представила свой очередной смартфон Neffos N1, который стал первым аппаратом марки со сдвоенной камерой. Модель получила тонкий металлический корпус толщиной всего 7,4 мм, дисплей диагональю 5,5 дюйма и разрешением Full HD 1920х1080 точек, процессор MediaTek Helio P25. Основная камера оснащена двумя одинаковыми 12-мегапиксельными датчиками Sony IMX386. Такие же сенсоры используются в Xiaomi Mi 6, Meizu Pro 7 Plus и M6 Note. Фронтальная камера — 8 мегапикселей. Память — 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной. Аккумулятор имеет ёмкость 3260 мА·ч. Есть поддержка технологии беспроводной зарядки, сканер отпечатков пальцев на задней панели и порт USB-С. Своим дизайном аппарат во многом напоминает смартфон Huawei P10. Цена новинки составляет 230 евро.

Источник: TP-Link

Фото: TP-Link Опрос: Нужна ли смартфону сдвоенная камера? Да Нет, главное — характеристики, а не количество датчиков Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Российские правоохранители смогут взломать любые iPhone и Android-смартфоны

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