Smart is хорошо: Стас Давыдов отдаст вам смартфон за знания

Что происходит?

Говорят, быть умным сегодня круче, чем быть богатым. 15 марта мы запускаем smart-шоу, в котором популярный блогер и ведущий Стас Давыдов (создатель «This is хорошо») задает участникам каверзные вопросы про малоизвестные возможности человеческого организма и возможности нового флагманского смартфона Huawei P smart. Тем, кто ответит правильно на большее количество вопросов, Стас отдаст новенький безрамочный смартфон.

Что, просто ответить на вопросы?

Да, просто ответить на вопросы. В smart-шоу у каждого участника есть 3 минуты. За это время он должен дать как можно больше правильных ответов. Победителем станет тот, кто за ограниченное время даст максимальное количество правильных ответов. Чтобы комиссия включила вас в список участников, после прохождения викторины подпишитесь на страничку Huawei Mobile в любой социальной сети (Facebook, «ВКонтакте» или Instagram) и поделитесь своим результатом.

Задумайтесь, сколько раз в день вы даете себе возможность расслабиться и один за другим начинаете проходить тесты в интернете, вместо того чтобы считать квартальный отчет? У smart-шоу есть явное преимущество: мы не покажем вам, как вы будете выглядеть через 50 лет, зато предлагаем заполучить новенький флагманский смартфон.

ЗАДУМАЛСЯ, ХОЧУ СМАРТФОН

А смартфон стоит того?

Разумеется. Во-первых, это безрамочный гаджет, у которого картинка занимает максимально возможную площадь экрана. На таком приятно смотреть любимые сериалы и хорошие, теплые фотографии из отпуска. Фотографии, сделанные на Huawei P smart, четкие и реалистичные благодаря двойной основной камере — именно она обеспечивает высокое качество снимков. А режим широкой диафрагмы позволяет делать снимки с эффектом боке.

Если будете отвечать на вопросы круче и быстрее остальных, выиграете гаджет с очень полезной функцией для любителей селфи: смартфон может делать снимок в режиме украшения — то есть на выходе вы получите кадр с почти журнальным уровнем обработки. Huawei P smart — модель для настоящих любителей селфи. Помимо режима украшения, смартфон может делать снимки по взмаху руки, чтобы не приходилось изворачиваться, пытаясь одновременно вытянуть руку со смартфоном и одним пальцем нажать на кнопку камеры.

В общем, в вашем кармане окажется целый набор полезных возможностей. И это не считая функции разделения экрана, которая позволяет использовать два приложения одновременно. Вам остается только сделать свой умный выбор и ждать объявления победителя.

Итоги подведем 30 марта — расскажем, кто станет счастливым обладателем нового Huawei P smart. Дерзайте!

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