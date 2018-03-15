Портативная консоль Smach Z получила x86-процессор AMD Ryzen V1605B

Ресурс HardwareLuxx опубликовал информацию о технических характеристиках и производительности портативной консоли Smach Z, в основе которой лежит x86-совместимый четырехъядерный чип AMD Ryzen V1605B и GPU Vega 8 с 512 потоковыми процессорами. Приставка может работать как под управлением Windows 10 Home, так и на Smach OS на базе Linux.

Авторы HardwareLuxx протестировали Smach Z в нескольких играх и пришли к выводу, что для столь компактных размеров гаджет успешно справляется с играми. Правда, для получения достаточного количества fps зачастую приходится снижать разрешение до 1280х720 точек.

The Witcher 3 (720p, Medium) — 40 кадров/с;

Alien: Isolation (1080p, Low) — 50 кадров /с;

GTA 5 (720p, Normal) — 60 кадров /с;

League of Legends (1080p, High) — 60 кадров /с;

Rocket League (1080p, Normal) — 60 кадров /с;

Dark Souls 3 (720p, Low) — 40 кадров /с.

Консоль получила 6-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 точек, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Рекомендованная цена Smach Z составит 699 долларов. На 200 долларов дороже можно будет купить версию Smach Z Pro, которая отличается удвоенным объёмом оперативной и флэш-памяти, а заодно оснащена камерой на 5 Мп.