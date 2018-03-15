Ещё
Портативная консоль Smach Z получила x86-процессор AMD Ryzen V1605B
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Портативная консоль Smach Z получила x86-процессор AMD Ryzen V1605B 

Игромания.ру 20 часов назад
Фото: Игромания.ру
Ресурс HardwareLuxx опубликовал информацию о технических характеристиках и производительности портативной консоли Smach Z, в основе которой лежит x86-совместимый четырехъядерный чип AMD Ryzen V1605B и GPU Vega 8 с 512 потоковыми процессорами. Приставка может работать как под управлением Windows 10 Home, так и на Smach OS на базе Linux.
Авторы HardwareLuxx протестировали Smach Z в нескольких играх и пришли к выводу, что для столь компактных размеров гаджет успешно справляется с играми. Правда, для получения достаточного количества fps зачастую приходится снижать разрешение до 1280х720 точек.
The Witcher 3 (720p, Medium) — 40 кадров/с;
Alien: Isolation (1080p, Low) — 50 кадров /с;
GTA 5 (720p, Normal) — 60 кадров /с;
League of Legends (1080p, High) — 60 кадров /с;
Rocket League (1080p, Normal) — 60 кадров /с;
Dark Souls 3 (720p, Low) — 40 кадров /с.
Консоль получила 6-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 точек, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Рекомендованная цена Smach Z составит 699 долларов. На 200 долларов дороже можно будет купить версию Smach Z Pro, которая отличается удвоенным объёмом оперативной и флэш-памяти, а заодно оснащена камерой на 5 Мп.
Игромания.ру: последние новости
ASUS представила доступный игровой монитор MG248QE с частотой 144 Гц Механическая клавиатура Logitech G513 получила переключатели Romer-G Philips представила монитор Brilliance 492P8 с разрешением 5120x1440 точек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию449
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе23
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня11
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе287
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение