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Lenovo открыла прием предзаказов на VR-шлем Mirage Solo
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Lenovo открыла прием предзаказов на VR-шлем Mirage Solo 

Игромания.ру 13 часов назад
Фото: Игромания.ру
Интернет-магазин B&H Photo Video начал принимать предварительные заказы на шлем виртуальной реальности Lenovo Mirage Solo, который стал первой в мире автономной гарнитурой на платформе Google Daydream. Шлем можно будет купить за 400 долларов.
Lenovo Mirage Solo получил чип Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, который обеспечивает до семи часов автономной работы, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Шлем оборудован 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1440 точек, углом обзора 110 градусов и частотой обновления 75 Гц. В комплекте с VR-гарнитурой будет идти беспроводной контроллер Daydream.
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