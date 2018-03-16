Lenovo открыла прием предзаказов на VR-шлем Mirage Solo

Интернет-магазин B&H Photo Video начал принимать предварительные заказы на шлем виртуальной реальности Lenovo Mirage Solo, который стал первой в мире автономной гарнитурой на платформе Google Daydream. Шлем можно будет купить за 400 долларов.

Lenovo Mirage Solo получил чип Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, который обеспечивает до семи часов автономной работы, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Шлем оборудован 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560х1440 точек, углом обзора 110 градусов и частотой обновления 75 Гц. В комплекте с VR-гарнитурой будет идти беспроводной контроллер Daydream.