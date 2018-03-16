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Появились снимки корпусов iPhone SE 2
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Появились снимки корпусов iPhone SE 2 

iPhones.ru 9 часов назад
Фото: iPhones
Появились снимки корпусов iPhone SE 2Социальная сеть Weibo активно наполняется все новыми и новыми снимками еще неанонсированного iPhone SE 2. Объяснение тому простое — пару минут назад Apple анонсировала дату проведения презентации.
27 марта компания представит «что-то, что порадует педагогов и учителей», — именно об этом говориться в официальном приглашении.
А раз презентация ближе, значит количество утечек обязано кардинально увеличиться.
На очередном инсайдерском снимке запечатлены корпуса iPhone SE 2. По крайней мере, именно так подписана фотография автором.
В отличие от вчерашнего видеоролика, этот снимок вызывает больше доверия. Устанавливать двойную камеру как у iPhone X в бюджетный смартфон Apple вряд ли решится.
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