Появились снимки корпусов iPhone SE 2

Появились снимки корпусов iPhone SE 2Социальная сеть Weibo активно наполняется все новыми и новыми снимками еще неанонсированного iPhone SE 2. Объяснение тому простое — пару минут назад Apple анонсировала дату проведения презентации.

27 марта компания представит «что-то, что порадует педагогов и учителей», — именно об этом говориться в официальном приглашении.

А раз презентация ближе, значит количество утечек обязано кардинально увеличиться.

На очередном инсайдерском снимке запечатлены корпуса iPhone SE 2. По крайней мере, именно так подписана фотография автором.

В отличие от вчерашнего видеоролика, этот снимок вызывает больше доверия. Устанавливать двойную камеру как у iPhone X в бюджетный смартфон Apple вряд ли решится.