Инсайдеры раскрыли особенности камеры Xiaomi Mi Mix 2s

Во вторник представители Xiaomi опубликовали тизер. В нём рассказали об анонсе Xiaomi Mi Mix 2s, который состоится в Шанхае 27 марта. Вместе с этим заставили пользователей думать о наличии функции замедленной съёмки из-за хлопающих рук на изображении. Теперь сомнений в характеристиках нет — детали работы камеры слили инсайдеры.

Подробности опубликовали на форуме XDA Developers, сообщает GizmoChina. Данные взяли из APK-файла приложения MIUI Camera.

Смартфон получит поддержку режима портретной съёмки и технологию MFNR. Мультикадровое шумоподавление позволяет камере быстро создавать несколько снимков и накладывать их друг на друга для уменьшения шумов.

Mi Mix 2s также будет поддерживать замедленную съёмку. Full-HD качество будет доступно на 120 кадрах в секунду, а привычный 720p — на 240 fps. До 960 кадров Galaxy S9 флагману Xiaomi будет далеко.

Обсудить детали утечки можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.