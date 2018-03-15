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Инсайдеры раскрыли особенности камеры Xiaomi Mi Mix 2s
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Инсайдеры раскрыли особенности камеры Xiaomi Mi Mix 2s 

Android Insider 23 часа назад
Фото: Android Insider
Во вторник представители Xiaomi опубликовали тизер. В нём рассказали об анонсе Xiaomi Mi Mix 2s, который состоится в Шанхае 27 марта. Вместе с этим заставили пользователей думать о наличии функции замедленной съёмки из-за хлопающих рук на изображении. Теперь сомнений в характеристиках нет — детали работы камеры слили инсайдеры.
Подробности опубликовали на форуме XDA Developers, сообщает GizmoChina. Данные взяли из APK-файла приложения MIUI Camera.
Смартфон получит поддержку режима портретной съёмки и технологию MFNR. Мультикадровое шумоподавление позволяет камере быстро создавать несколько снимков и накладывать их друг на друга для уменьшения шумов.
Mi Mix 2s также будет поддерживать замедленную съёмку. Full-HD качество будет доступно на 120 кадрах в секунду, а привычный 720p — на 240 fps. До 960 кадров Galaxy S9 флагману Xiaomi будет далеко.
Обсудить детали утечки можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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