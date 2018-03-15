В Galaxy S10 появится аналог Face ID

В Galaxy S10 появится аналог Face IDПо данным инсайдеров корейского издания The Bell, Samsung подумывает об интеграции технологии трехмерного распознавания лиц в смартфоне Galaxy S10.

Над разработкой трудится израильский стартап Mantis Vision, используя сенсоры компании Namuga. Главное отличие нового модуля от того, что установлен в недавно анонсированном Galaxy S9 заключается в трехмерном считывании изображения.

Galaxy S9 и S9 Plus распознают человеческое лицо как двухмерный объект. Тем временем, iPhone X, оснащенный функцией Face ID, проецирует около 30 000 точек в ИК-спектре и таким образом получает трехмерную модель лица пользователя.

По сравнению с 2D-изображением, у 3D-технологии сканирования значительно выше точность, благодаря чему минимизуется количество ложных срабатываний. Именно Apple сумела продвинуться в освоении данной технологии дальше конкурентов.

Не так давно аналитик Мин Чи Куо отмечал, что все, выпускаемые на базе Android смартфоны, по части разпознавания лиц отстали от Apple как минимум на два года.