Временно отключаем «Привет, Siri» на iPhone

Временно отключаем «Привет, Siri» на iPhoneГолосовой ассистент сильно помогает в повседневных сценариях использования смартфона, но иногда не самая умная система может мешать или даже раздражать.

Начиная с модели iPhone 6s смартфоны научились воспринимать фразу «Привет, Siri» в режиме ожидания без нажатия кнопки для вызова голосового ассистента. Необходимо лишь активировать опцию Слушать «Привет, Siri» по пути Настройки — Siri и Поиск.

Не все пользователи iPhone знают, что можно временно заблокировать эту фишку без отключения опции в настройках.

Так получится на время предотвратить срабатывание голосового ассистента.

1. Для начала убедитесь, что включена функция срабатывания ассистента по пути Настройки — Siri и Поиск.

2. Перейдите в Настройки — Конфиденциальность — Движение и фитнес и актифируйте опцию Отслеживание фитнеса.

3. Теперь, когда нужно временно отключить ожидание голосовой активации Siri, просто переверните смартфон экраном вниз.

Так сработает так называемая фишка Facedown Detection, которая предотвращает включение экрана, когда смартфон находится в кармане или лежит дисплеем вниз. Таким же образом отключается слушающий пользователя голосовой ассистент.

⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.