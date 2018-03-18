Можно брать. Игровые колонки со зверской подсветкой от Logitech

Можно брать. Игровые колонки со зверской подсветкой от LogitechНа рынке есть тысячи устройств, обеспечивающих полное погружение при просмотре фильма. Колонки выдают объёмный звук, телевизоры подсвечивают фон, продолжая экран, есть даже лампы, которые светят теми же цветами.

Теперь то же самое можно сказать и об играх.

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Но вместо того, чтобы предлагать мониторы с подсветкой, компания Logitech подготовила более универсальное решение. Колонки Logitech G560, оснащённые адаптивной подсветкой, которые подключаются к текущему оборудованию.

Это аудиосистема 2:1 (читай, с сабвуфером) с пиковой мощностью до 240 Вт и частотным диапазоном — 40-18000 Гц. Колонки выдают плотный объёмный звук, а это самое важное для геймеров. Игрок сможет по звуку определить, с какой стороны подходит враг. Logitech G560 подключаются через обычный 3.5 jack, через USB или Bluetooth. В зависимости от способа соединения меняется и киллфича — адаптивная подсветка.

В колонки встроены RGB светодиоды, которые будут пульсировать в такт музыке или звукам при подключении через AUX. Для полноты эффекта, нужно подключаться через USB или Bluetooth, тогда подсветку можно программировать. Она может продолжать цвета экрана или даже работать независимо. Для этого Logitech выпускает SDK, которые разработчики могут использовать в будущих релизах.

Причём есть где развернуться — подсветка колонок поделена на две зоны: задняя подсветит фон, а передняя может сигнализировать о событиях. Колонки дополняют серию LIGHTSYNC, в рамках которой уже выпустили клавиатуру, мышь и наушники. Все устройства синхронизируют подсветку между собой.

Новинка ещё не доехала до российских прилавков, пока что колонки придется заказывать в Америке. Соответственно, их стоимость возрастет на $25-30.

Цена: $199.99