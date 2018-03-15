Динамики Logitech меняют подсветку в зависимости от изображения на мониторе

Набор динамиков для ПК Logitech G560, входящий в линейку Logitech G, предназначен специально для игр. В комплект G560 входит два основных динамика и сабвуфер, но основная особенность набора — технология Logitech G Lightsync, которая является версией Logitech технологии Razer, для синхронизации цветов Chroma LED. У G560 четыре зоны освещения, что позволяет освещать весь стол и выбирать цвет освещения по своему вкусу, а также синхронизировать освещение с другими устройствами Logitech G, поддерживающими Lightsync.

Logitech в основном рассчитывает на интеграцию Lightsync в популярные игры, но ее программное обеспечение также позволяет автоматически определять цвета экрана, что облегчает пользователям получать реактивные световые эффекты без особых усилий. Logitech пошла еще дальше, позволяя пользователям определять конкретные области экрана для контроля за изменениями цвета — например, можно установить область освещения для угла экрана, так что динамики начнут светиться, когда эта часть экрана поменяет цвет.

По данным iCHIP.ru, ожидается, что динамики G560 будут доступны, начиная с апреля, и будут стоить около $200. Источник: The Verge

Фото: The Verge Какие устройства на вашем рабочем столе имеют подсветку? Мышь Клавиатура Динамики У меня нет подсветки Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Выбираем колонки для игрового ПК: 14 лучших моделей на любой бюджет

Logitech Z537 — аудиосистема 2.1 с поддержкой Bluetooth 4.1