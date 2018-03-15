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Объявлена дата выхода Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus в России
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Объявлена дата выхода Xiaomi Redmi 5 и 5 Plus в России 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Китайская компания Xiaomi объявила о выходе на российский рынок двух новых смартфонов — Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech, продажи новинок начнутся 20 марта.
Redmi 5  Аппараты будут продаваться по «специальной цене», которая продержится с 20 по 22 марта. Redmi 5 с 16 ГБ встроенной памяти обойдется в 11 990 рублей, с флеш-накопителем на 32 ГБ — в 12 990 рублей. Спеццена на Redmi 5 Plus с 32 ГБ составит 13 990 рублей. По окончании акции цена возрастет на тысячу рублей.
Redmi 5 Plus
Redmi 5 можно купить в официальном интернет-магазине mi-shop.com, в авторизованных розничных магазинах Мi Stores, а также в сети магазинов «Связной» и интернет-магазине ритейлера. Redmi 5 Plus станет эксклюзивном: эта модель будет продаваться только на сайте на mi-shop.com и в салонах Mi Stores.
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Больше о новинках Xiaomi можно узнать из нашего гида покупателя по смартфонам с «высоким» экраном дешевле 20 тысяч рублей. У обеих моделей экраны занимают почти всю лицевую сторону корпусов, что ранее ассоциировалось, в основном, с премиальными аппаратами. Также Redmi 5 и 5 Plus располагают 12-мегапиксельными камерами и емкими батареями.
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