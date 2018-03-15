Механическая клавиатура Logitech G513 получила переключатели Romer-G

Компания Logitech представила игровую механическую клавиатуру G513 с фирменными переключателями Romer-G, ресурс которых достигает 70 млн срабатываний. Производитель предлагает выбор между Romer-G Tactile и Romer-G Linear: первые отличаются тактильной отдачей при нажатии, а вторые — мягкостью и плавностью хода.

Logitech G513 получила корпус из алюминиево-магниевого сплава, подставку для рук и индивидуальную подсветку кнопок LightSync, которая может реагировать на определённые события в игре. Клавиатура подключается к компьютеру с помощью 1,8-метрового USB-кабеля и оборудована дополнительным портом USB 2.0. Logitech G513 умеет распознавать двадцать шесть одновременно нажатых клавиш. Габариты девайса — 455х132х34 мм, масса — 1105 г.

Logitech G513 поступит в продажу в апреле по рекомендованной цене 150 долларов.