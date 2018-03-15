Распродажа умных часов в GearBest: скидки до 40% на все модели

В интернет-магазине GearBest стартовала новая акция, на этот раз ориентированная на ценителей умной носимой электроники. В рамках распродажи снижены цены на несколько десятков моделей смарт-часов, многие из которых способны работать полностью автономно, без синхронизации со смартфоном.

GearBest снизил цены на умные часы в рамках флеш-распродажи, то есть для получения скидки не потребуются купоны и промо-коды, однако количество экземпляров представленных моделей строго ограничено, как и время, отведенное на саму распродажу. По России на каждые часы действует бесплатная доставка до почтового отделения . Скидки на часы достигают 40% и напрямую зависят от конкретной модели: к примеру, часы NO.1 D7 3G в серебристом цвете корпуса с коричневым ремешком подешевели на 27% до 70 долларов США. Внешне они очень похожи на классические наручные часы, но в них есть шагомер, счетчик калорий и расстояния и другие фитнес-функции, которые очень пригодятся во время занятий спортом. Экран часов имеет круглую форму и диаметр 1,39 дюйма, а внутри корпуса есть слот под SIM-карты и модуль 3G, так что это полноценный смартфон, закрепленный на вашем запястье.

Если круглый экран вам не подходит, то присмотритесь к часам DOMINO DM98, дисплей которых имеет диагональ 2,2 дюйма и прямоугольную форму. Здесь установлена полноценная ОС Android, и в целом начинка взята у современных смартфонов, а емкость батареи увеличена до 900 мАч. Стоят такие часы в рамках акции ровно $90. Помимо этих двух моделей есть еще несколько десятков других по самым разным ценам: в ассортименте GearBest есть часы как с классическим, так и с современным дизайном, а также в спортивном исполнении, как часы-смартфон LEMFO LEM6 за $130. Ну а если вас интересуют совсем бюджетные решения, всего за $10 вы сможете приобрести стильные часы U8 с квадратным дисплеем.