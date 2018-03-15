Обзор видеорегистратора Navitel R1000 с GPS: компактный и быстросъемный

Видеорегистраторы становятся все меньше в размерах и оснащаются дополнительными полезными функциями. Новая модель Navitel R1000 показалась нам интересна не только своей необычной сферической формой на магнитном креплении, но и встроенным GPS и Wi-Fi модулем. Кроме того, в качестве бонуса производитель предлагает в комплекте с устройством еще и лицензию на мобильное приложение Навител Навигатор. CHIP провел подробное тестирование данной модели и готов поделиться результатами.

Забегая вперед отметим, что качество записываемого устройством видео понравилось хорошей детализацией объектов на расстоянии до 30 м как днем, так и в вечернее время. В целом же этот видеорегистратор выполняет возложенные на себя функции на 100% и даже предлагает значительно больше ожидаемого. Характеристики устройства вы найдете в конце статьи, а начнем мы с внешнего вида.

Эргономика и органы управления

Navitel R1000 имеет необычный формфактор в виде усеченной сферы, где с одной стороны органично продолжает форму шара широкоугольный объектив (угол обзора 165 градусов), а с другой — LCD экран (1,2 дюйма с разрешением 240×204 точек). Кнопки управления расположены под монитором, с левой стороны кнопка включения и индикатор состояния, а с правой — слот для карты памяти и разъем для подключения кабеля питания и передачи данных.

В верхней части сферы производитель разместил контактную пару, повторяющую поверхность сферы. Таким образом, видеорегистратор можно быстро установить на магнитную базу и повернуть его вокруг вертикальной оси в нужном направлении. Без разрыва контакта питания допустимы угол поворота составляет около 90 градусов влево и вправо.

Однако, нас несколько разочаровало, что такой тип крепления практически полностью лишает возможности наклонить камеру в горизонтальной оси — при наклоне контакты питания рассоединяются, хотя магнит еще удерживает камеру. Если у вас нетипичный наклон лобового стекла, есть вероятность, что камера будет смотреть либо большей частью на капот, либо в небо. На нашей тестовой машине Suzuki Vitara стекло оказалось несколько круче, чем у легковушек, поэтому камера меньше показывала небо и больше дорогу и капот.

Магнитная база крепится на лобовое стекло посредством двухстороннего клеящего скотча 3M. В верхней части кредла расположен разъем для подключения кабеля питания.

Примечательно, что если возникнет необходимость разместить видеорегистратор на торпеде, то базу можно приклеить и на нее, а в настройках самого устройства есть возможность включить поворот на 180 градусов интерфейса и записи видео.

После того, как все установлено, остается только разместить камеру в магнитном кредле и повернуть ее в нужном направлении (кстати, снимать можно и то, что происходит в салоне). Запись видео включается автоматически при подаче питания на устройство.

После окончания поездки пользователю достаточно нажать кнопку «ОК» (крайняя справа) и снять камеру с кредла. Этот шарик очень компактный и легко поместится в карман или водительскую сумочку. Однако, чехол в комплекте не идет, поэтому позаботиться о защите линзы объектива придется самому владельцу.

Интерфейс и настройки

Как мы упоминали выше, Navitel R1000 оснащен модулем Wi-Fi и может соединяться со смартфоном для просмотра и передачи роликов. Для этого необходимо скачать и установить на телефон бесплатное одноименное приложение (оно доступно как AppStore, так и в Google Play).

Встроенный модуль GPS позволяет отображать на видео величину скорости и координаты местоположения. Отметим, что для фиксации спутников камере нужно около 4 минут, что довольно долго. После этого устройство само настраивает текущую дату и время.

В настройках камеры имеется два раздела: настройка видео и настройка устройства. В первом можно выбрать разрешение видеозаписи (FHD 1920×1080 30 к/с, HD 1280×720 30 к/с), качество видео, цикличность записи, задержка выключения после прекращения подачи питания, запись звука (чувствительность микрофона), датчик движения. Также, пользователь может задать чувствительность ISO (от 100 до 3200) и установить коррекцию экспозиции.

В некоторых случаях будет полезно активировать именно датчик движения. Тогда камера будет автоматически начинать запись при обнаружении движения в поле зрения видеорегистратора.

Оснащена модель датчиком удара, при срабатывании которого записанный ролик будет зафиксирован в отдельную папку карты и защищен от перезаписи.

Испытания в дороге

Для начала отметим, что нам понравился легкий монтаж камеры и мгновенное начало записи при включении питания. Мы провели тестирование камеры в дневное время в пасмурную погоду (тестовый ролик заезда вы можете посмотреть и скачать отсюда) и в вечернее время. Качество записи приятно удивило высокой детализацией и сглаженностью воспроизведения. На кромках контрастных объектов можно наблюдать небольшие хроматические аберации, и из-за широкоугольной оптики имеются искажения геометрии объектов по краям кадра, что, впрочем, для видеорегистратора не столь важно. Номера машин и другие детали прекрасно видно по всему полю кадра.

Стоит отметить довольно высокий уровень нагрева корпуса устройства. Как показывает опыт, это может негативно сказаться на производительности в жаркое время года, т.к. камера расположена на лобовом стекле под прямыми солнечными лучами. Здесь, очевидно, сказывается экономия на радиаторе из-за очень компактных размеров камеры.

Вывод:

Видеорегистратор Navitel R1000 производит приятное впечатление своим необычным внешним видом в виде сферы. При этом он почти не заметен на лобовом стекле при взгляде снаружи. Удобно, что магнитный кредл позволяет быстро монтировать устройство, поворачивать в нужную сторону и быстро снимать. Качество записи на очень высоком уровне: видео очень плавное, при этом, отчетливо видны номера встречных, попутных и припаркованных машин на всем поле изображения.

Порадовала и функция связи камеры со смартфоном через Wi-Fi. Любой фрагмент видео можно быстро скачать на смартфон и отправить, например, в облачное хранилище. Но нет возможности регулировать камеру по горизонтальной оси и довольно высокий нагрев устройства несколько настораживает. Плюсы: Компактные размеры

Удобное управление

Быстрый монтаж и демонтаж

Высокое качество видеозаписи

Функция передачи роликов на смартфон Минусы: Нет возможности поворота камеры в горизонтали

Очень малая емкость аккумулятора

Довольно сильный нагрев устройства даже в режиме зарядки Технические характеристики: Разрешение видео (без интерполяции), точек

1920х1080 Скорость съемки (при максимальном разрешении), к/с 30 Угол обзора, градусов

165 Слот для карт памяти

micro SDXC Разъемы

mini USB Датчики

GPS, датчик ускорения Дисплей, дюйма

1,22 Аккумулятор, мАч 180 Читайте также: Обзор видеорегистратора Navitel R800: необычный дизайн и большой экран