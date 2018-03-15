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Представлена док-станция, способная зарядить MacBook Pro без потери мощности
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Представлена док-станция, способная зарядить MacBook Pro без потери мощности 

Apple Insider 15 марта 2018
Фото: Apple Insider
На днях известный производитель аксессуаров Griffin представил новую док-станцию для MacBook с USB-C. В отличие от большинства других подобных устройств, это содержит большое количество портов на все случаи жизни и является очень удобным стационарным решением.
Главное отличие новой док-станции — мощный порт USB-C (85 Вт), который позволяет заряжать даже 15-дюймовый MacBook Pro без потери мощности. Вдобавок к этому производитель предлагает 4 обычных порта USB 3.0, один разъем HDMI для подключения внешнего монитора, порт Ethernet для подключения к сети, а также аудиоразъем.
Устройство имеет автономное питание, поэтому окажется полезным только в стационарных условиях — решение явно не портативное. Зато достаточно подключить одну такую док-станцию к MacBook и получить полную функциональность современного компьютера. Кстати, в сравнении с другими решениями вроде Belkin или Elgato цена новинки вполне приемлемая — 199 долларов.
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