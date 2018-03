Компьютер может быть… сферическим и прозрачным

На выставке Computex в прошлом году компания In-Win продемонстрировала концепцию сферического корпуса для ПК WinBot. Можно спорить, насколько нужен такой ПК, но он, безусловно, необычен. Как стало известно iCHIP.ru, теперь компания будет их продавать, хоть и в очень небольшом количестве.

Корпус выпускается в двух цветовых вариантах, красный и зеленый, каждый в количестве… трех штук. Это означает, что полдюжины шасси попадут к потребителям, привлеченным таким дизайном. Выпуск состоится 28 марта, а ожидаемая цена продажи — около $3500. На Computex в корпусе имелась встроенная трехмерная камера для распознавания лиц и автоматического отслеживания. Но в продажу поступил только корпус.

В него устанавливается четыре 3,5-дюймовых блока и восемь 2,5-дюймовых SSD и хороший слот с 8 расширениями. Есть возможность установки видеокарты размером до 340 мм в длину и 180 мм в высоту. Спереди есть возможность установки трех вентиляторов охлаждения размером 120 мм, а сзади — двух вентиляторов по 120 мм сзади. Спереди также есть место для радиаторов размером до 360 мм. Корпус снабжен одним портом USB 3.1 Gen.2 Type-C, двумя USB 3.0, аудиотерминалом и другими необходимыми портами ввода-вывода. Габариты корпуса — 685×648×700 мм, вес 22,46 кг, для доставки он упаковывается в деревянный ящик размерами 920x720x720 мм и весом 51 кг. Определенно, это не то, к чему мы привыкли. Источник: The Guru of 3D Фото: The Guru of 3D Какая форма корпуса ПК вам больше нравится? Обычная коробка — то что надо! Надоели серые квадратные корпуса. Хочу чего-нибудь яркого и необычного. Давно ушел от десктопов. Их заменили ноутбук и смартфон. Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Thermaltake представила необычный корпус в форме призмы

GameMax представила «подвыпивший» корпус для ПК