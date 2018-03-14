Android-смартфон ZTE A606 вряд ли понравится любителям фото

Очередным смартфоном ZTE верхней границы начального сегмента стал аппарат A606, на днях «засветившийся» в базе данных китайского регулирующего органа TENAA. Благодаря любезности TENAA, мы можем оценить это устройство. Смартфон явно не будет принадлежать к когорте Android Go-аппаратов, поскольку его спецификации слишком «роскошные» для установки на них облегченной версии ОС. А теперь подробности.

ZTE A606 получил 5,45-дюймовый экран с достаточно типичным для этой категории разрешением 1440×720 пикселей (формат HD+). Соотношение сторон в экране составило 18:9. Габаритные размеры равны 146,3×69,2×8,5 мм, масса — 140 граммов. Новинка получила 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти, расширяемой посредством microSD-слота. Изготовитель чипсета не называется, но зато известна тактовая частота — 1,3 ГГц.

Самое разочаровывающее в ZTE A606 — это сенсоры его камер. В качестве основной камеры используется сенсор с разрешением 5 Мп, с LED-вспышкой, а для селфи ZTE определила в устройство сенсор на 2 Мп. С таким оснащением говорить о качественных снимках не приходится. Емкость аккумулятора равна 2600 мАч.

Смартфон управляется операционной системой Android 8.0 Oreo. Сканера отпечатков пальцев в устройстве не имеется — а эти две прорези на тыльной стороне, вероятнее всего, относятся к динамикам громкой связи. Покупателю будут доступны два цвета корпуса: серебристый и синий. TENAA никогда не указывает цены на проходящие через нее устройства, так произошло и на этот раз.