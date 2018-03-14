Революция в мире ИБП: аккумуляторы меняются на литий-ионные

В течение десятков лет основой источников бесперебойного питания (ИБП) были свинцово-кислотные аккумуляторы. Однако сейчас появляются устройства с новым типом аккумуляторов — литий-ионными (Li-Ion).

Первые такие модели предложила компания APC — это однофазные Smart-UPS SRLT1000RMXLI и Smart-UPS SRLT1500RMXLI. Ожидается, что мировые продажи этих ИБП начнутся в первой четверти 2018 года.

Литий-ионные аккумуляторы весят на треть меньше, чем свинцово-кислотные батареи с той же емкостью, а прослужат вдвое дольше. И еще одна деталь: литий-ионные аккумуляторы рассчитаны на работу при температурах до +40 C, — это особенно важно для нагруженных дата-центров.

Батареи у новых ИБП заряжаются в несколько раз быстрее, чем у устройств на базе свинцово-кислотных аккумуляторов. Это значительно повышает их надежность, так как аккумулятор успевает зарядиться между отключениями электроэнергии.

Основное различие между APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI — номинальная активная/полная мощность нагрузки: она составляет 900 Вт/1000 ВА и 1350 Вт/1500 ВА, соответственно. Оба ИБП снабжены сетевыми адаптерами.

Корпуса новых моделей рассчитаны горизонтальную установку в стойках. Но при необходимости их можно поставить вертикально. Устройства бесперебойного питания APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI совместимы с технологией IoT (Internet of things, «интернет вещей»), и их можно использовать в решениях EcoStruxture. Для того чтобы подключить ИБП к сети Ethernet, а также для некоторых других функций потребуется установить в разъем SmartSlot дополнительный модуль.

Блок литий-ионных аккумуляторов XBP48RM1U-LI сделан съемным, чтобы упростить ремонт. По данным iCHIP.ru, что сервис APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI будет обходиться на 35% дешевле, чем для устройств со свинцово-кислотными аккумуляторами.

В новые ИБП устанавливается до 4 дополнительных аккумуляторных блоков, так что при необходимости можно продлить автономную работу до 5 раз по сравнению с базовой комплектацией. Срок службы литий-ионных аккумуляторов — 10 лет. На ИБП APC Smart-UPS SRLT1000RMXLI и APC Smart-UPS SRLT1500RMXLI предоставляется гарантия сроком 5 лет. Источник: Schneider Electric

Фото: Schneider Electric Вы используете источник бесперебойного питания? Нет, не думаю, что он мне нужен Да, это важно Было бы неплохо, но все как-то руки не доходят Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Производитель ИБП АРС признан лучшим вендором в своей категории

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