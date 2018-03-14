Ещё
Почему производители отказываются от разъема для наушников. Версия Sony
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему производители отказываются от разъема для наушников. Версия Sony 

Android Insider 14 марта 2018
Фото: Android Insider
Отказываясь от разъема 3,5 мм в корпусах Xperia XZ2 и XZ2 Compact, Sony не стремилась усовершенствовать показатели влагозащиты смартфонов или освободить место для аккумулятора увеличенной емкости. По словам представителей компании, мини-джек просто не вписывался в новую дизайнерскую концепцию, созданную ее дизайнерами.
« [Отказ от разъема 3,5 мм] — это часть новой дизайнерской концепции Ambient Flow, — говорят в пресс-службе компании. — Чтобы создать красивый бесшовный корпус, нашим дизайнерам потребовалось отказаться от разъема. Кроме того, таким образом мы стараемся соответствовать общей тенденции по переходу к беспроводным наушникам».
На наш взгляд, версия Sony выглядит чрезвычайно странно, если не сказать жалко. В то время как остальные производители смартфонов, отказываясь от разъема для наушников, стремились к более рациональному использованию внутреннего пространства, в Sony не придумали ничего лучше, как объяснить следование трендам стремлением к эстетичности.
Обсудить логику дизайнеров Sony можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
Android Insider: последние новости
MIUI 9 стала доступна для всех совместимых устройств 20 марта Lenovo представит убийцу Redmi Note 5 Galaxy S9 успешно прошёл тест на прочность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию454
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе23
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня14
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе291
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение