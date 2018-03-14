Почему производители отказываются от разъема для наушников. Версия Sony

Отказываясь от разъема 3,5 мм в корпусах Xperia XZ2 и XZ2 Compact, Sony не стремилась усовершенствовать показатели влагозащиты смартфонов или освободить место для аккумулятора увеличенной емкости. По словам представителей компании, мини-джек просто не вписывался в новую дизайнерскую концепцию, созданную ее дизайнерами.

« [Отказ от разъема 3,5 мм] — это часть новой дизайнерской концепции Ambient Flow, — говорят в пресс-службе компании. — Чтобы создать красивый бесшовный корпус, нашим дизайнерам потребовалось отказаться от разъема. Кроме того, таким образом мы стараемся соответствовать общей тенденции по переходу к беспроводным наушникам».

На наш взгляд, версия Sony выглядит чрезвычайно странно, если не сказать жалко. В то время как остальные производители смартфонов, отказываясь от разъема для наушников, стремились к более рациональному использованию внутреннего пространства, в Sony не придумали ничего лучше, как объяснить следование трендам стремлением к эстетичности.

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