Мини-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ сможет стать центром «умного» дома

Несмотря на то, что уже продано более 14 миллионов недорогих вычислительных плат для мини-компьютеров, Raspberry Pi придерживается медленного цикла выпуска. Компания обычно ждет более года, и только потом обновляет линейку моделей. И даже тогда изменения могут быть весьма незначительными. Именно так произошло с его флагманской платой Raspberry Pi 3, которая была модернизирована с целью обеспечить более высокую производительность.

Ключевыми улучшениями в Raspberry Pi 3 Model B+ являются процессор и сетевые возможности. Model B+ оснащена четырехъядерным процессором Broadcom BCM2837B0 с тактовой частотой 1,4 ГГц (по сравнению с 1,2 ГГц у чипа BCM2837 в Pi 3), что, как утверждается, стало результатом улучшенной целостности питания и более точного теплового расчета.

Для проектов, требующих более быстрых сетевых скоростей, Model B+ обеспечивает двухдиапазонные беспроводные соединения 2,4 ГГц и 5 ГГц и гигабитный Ethernet через USB 2.0, который обеспечивает скорость до 300 Мбит/с (в три раза быстрее, чем предыдущие платы). Поддержка Bluetooth 4.2 и Bluetooth Low Energy упрощает задачу для тех, кто захочет построить собственный концентратор IoT или организовать взаимодействие с другими устройствами «умного» дома.

Наконец, Model B+ поддерживает стандарт Power over Ethernet (PoE), который официально до сих пор не поддерживался. Раньше производители компонентов создавали собственные решения, но теперь Raspberry Pi Raspberry запустит собственный выделенный PoE HAT, чтобы использовать его в ближайшем будущем.

Ожидается, что у Model B+ будут те же размеры, что и у ее предшественницы, что позволит любителям использовать уже имеющиеся периферийные устройства и корпуса. Цена останется прежней — $35. Источник: Engadget

Фото: Engadget Опрос: Интересен ли вам такой формат, как мини-ПК? Да, удобная штука Нет, полноценный ПК он не заменит Нет, если нужна компактность — бери ультрабук Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Pi-Top — модульный ноутбук на платформе Raspberry Pi 3 Ключевые различия мини-ПК на базе Arduino и Raspberry