Apple против Samsung: кто лидер рынка?

Apple и один из ее отцов основателей — ныне покойный Стив Джобс — в представлении не нуждаются. Уникальная репутация делает корпорацию и ее товары культовыми для миллионов людей по всему миру. Южнокорейская Samsung таким похвастаться не может. Между тем ее товары прекрасно продаются, и никакие скандалы, судя по всему, не могут это изменить. Добавим также, что Samsung является мировым лидером в ряде областей, например производстве телевизоров. Хотите узнать, как именно Apple и Samsung делят мировой рынок электроники? Смотрите видео, подготовленное специально для вас.