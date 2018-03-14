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Apple против Samsung: кто лидер рынка?
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Apple против Samsung: кто лидер рынка? 

Naked-Science.ru 14 марта 2018
Фото: Naked-Science.ru
Apple и один из ее отцов основателей — ныне покойный Стив Джобс — в представлении не нуждаются. Уникальная репутация делает корпорацию и ее товары культовыми для миллионов людей по всему миру. Южнокорейская Samsung таким похвастаться не может. Между тем ее товары прекрасно продаются, и никакие скандалы, судя по всему, не могут это изменить. Добавим также, что Samsung является мировым лидером в ряде областей, например производстве телевизоров. Хотите узнать, как именно Apple и Samsung делят мировой рынок электроники? Смотрите видео, подготовленное специально для вас.
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