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AOC выпускает серию профессиональных мониторов с диагональю от 21,5 до 27 дюймов
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AOC выпускает серию профессиональных мониторов с диагональю от 21,5 до 27 дюймов 

Chip.ru 15 марта 2018
Фото: Chip.ru
Как стало известно iCHIP.ru, компания AOC выпустила новую серию мониторов P1 с диагональю экрана от 21,5 до 27 дюймов и панелями типа TN, IPS и MVA. Модели AOC 22P1, 22P1D, 24P1, X24P1, 27P1 и Q27P1 имеют полностью регулируемую эргономичную стойку со встроенным управлением кабелем. Как сообщает AOC, подставка дает возможность регулировать высоту: до 130 мм (для 21,5-дюймовых дисплеев) или 150 мм (для 23,8-дюймовых дисплеев), а также поворачивать на угол до 175 градусов и наклонять на 5-35 градусов.
На задней панели устройств из соображений гибкости современные соединения сочетаются с более старыми портами — наряду с HDMI и DisplayPort 1.2 есть разъемы DVI-D и VGA. На боку всех моделей, кроме AOC 22P1D, есть концентратор USB 3.0, позволяющий быстро подключить флешку, вместо того чтобы искать свободный порт на корпусе ПК.
Начальный уровень представлен моделями 22P1D и 22P1. Монитор 22P1D оснащен TN-панелью с разрешением 1080p и соотношением сторон 16:9. Модель 22P1 — такая же, но с MVA-панелью.
В среднем диапазоне представлен монитор 24P1 с безрамочным дизайном и IPS-дисплеем, с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9. В устройстве X24P1 отношение сторон экрана увеличено до 16:10.
Наконец, топ-моделями серии стали 27-дюймовые мониторы 27P1 и Q27P1. Оба они оснащены IPS-дисплеями со стандартным соотношением сторон 16:9, но отличаются разрешением: 1080p у 27P1 и QHD 1440p у флагмана Q27P1.
Ожидается, что первые мониторы 22P1D и 22P1 начального уровня поступят в продажу уже в мае, а остальные устройства серии — в июне 2018 года. Источник: Kitguru.net  Фото: Kitguru.net Опрос: Какая диагональ у вашего монитора? До 20 дюймов 20 — 30 дюймов Более 30 дюймов Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Топ-11 лучших игровых мониторов с диагональю 27 дюймов
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