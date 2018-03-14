Ещё
Пять главных правил зарядки смартфонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять главных правил зарядки смартфонов 

MDDevice 14 марта 2018
Фото: MDDevice
Несмотря на то, что человечество успешно избавилось от множества мифов, связанных с литий-ионными аккумуляторами, многие до сих пор не знают, как правильно держать источники питания в тонусе, обеспечивая своим электронным гаджетам беспроблемное существование много лет подряд. В этой статье мы дадим несколько простых советов, следование которым избавит вас от проблем, разочарований, недоумений и сохранит аккумулятор смартфона в идеальном состоянии на многие годы. Итак, поехали.
Не позволяйте уровню заряда падать ниже 15%. Все современные литий-ионные аккумуляторы давным-давно избавились от так называемого «эффекта памяти», так что смартфоном можно пользоваться сразу же после покупки без необходимости выполнять начальный ритуал «разряд-заряд». Проблема в другом. Аккумулятору вредит излишний переразряд. Если аккумулятор неновый, то допустив падение до 0%, пользователь рискует вообще остаться без девайса, поскольку напряжение в батарее упадет ниже определенного значения и устройство вообще не сможет стартовать.
Храните аккумулятор на полке, заряженным в диапазоне 30%-50%. Больше заряжать нет смысла, меньше — тоже (см. предыдущий абзац). Для зарядки необходимо пользоваться либо оригинальным сетевым адаптером, либо проверенным по многочисленным отзывам. Иначе есть риск погубить аккумулятор из-за нестабильного тока, подаваемого на зарядку.
Не допускайте перегрева. Чего действительно боятся литий-ионные батареи — так это избыточного тепла. Следовательно, не храните аккумулятор рядом с радиатором отопления, вентилятором ноутбука или под прямыми солнечными лучами и. Слышали, наверное, что быстрая зарядка вредит емкости аккумулятора? Так вот знайте, вредит не быстрая зарядка, а перегрев аккумулятора во время этого процесса.
Ну и конечно же не пользуйтесь смартфоном, планшетом или любым другим устройством во время водных процедур, особенно если смартфон в это время подключен к электросети. Пользоваться смартфоном в ванне можно только тогда, когда он не находится на зарядке. Самое плохое, что может случиться в этом случае, это попадание внутрь воды и выход устройства из строя. Если же вы уроните смартфон, подключенный к розетке в ванну с собой любимым, то беспокоиться об уровнях заряда аккумулятора, как, впрочем, и о других вещах в этой жизни, вам уже не придется.
О том, можно ли или нет оставлять подключенный к сети смартфон на ночь, читайте здесь: https://androidlime.ru/night-phone-charging
MDDevice: последние новости
Умные часы Garmin tactix Charlie сочетают три устройства в одном В сделке между Broadcom и Qualcomm прослеживается участие Intel Смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite прошли сертификацию в CCC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию454
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе23
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня14
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе291
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение