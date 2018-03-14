Пять главных правил зарядки смартфонов

Несмотря на то, что человечество успешно избавилось от множества мифов, связанных с литий-ионными аккумуляторами, многие до сих пор не знают, как правильно держать источники питания в тонусе, обеспечивая своим электронным гаджетам беспроблемное существование много лет подряд. В этой статье мы дадим несколько простых советов, следование которым избавит вас от проблем, разочарований, недоумений и сохранит аккумулятор смартфона в идеальном состоянии на многие годы. Итак, поехали.

Не позволяйте уровню заряда падать ниже 15%. Все современные литий-ионные аккумуляторы давным-давно избавились от так называемого «эффекта памяти», так что смартфоном можно пользоваться сразу же после покупки без необходимости выполнять начальный ритуал «разряд-заряд». Проблема в другом. Аккумулятору вредит излишний переразряд. Если аккумулятор неновый, то допустив падение до 0%, пользователь рискует вообще остаться без девайса, поскольку напряжение в батарее упадет ниже определенного значения и устройство вообще не сможет стартовать.

Храните аккумулятор на полке, заряженным в диапазоне 30%-50%. Больше заряжать нет смысла, меньше — тоже (см. предыдущий абзац). Для зарядки необходимо пользоваться либо оригинальным сетевым адаптером, либо проверенным по многочисленным отзывам. Иначе есть риск погубить аккумулятор из-за нестабильного тока, подаваемого на зарядку.

Не допускайте перегрева. Чего действительно боятся литий-ионные батареи — так это избыточного тепла. Следовательно, не храните аккумулятор рядом с радиатором отопления, вентилятором ноутбука или под прямыми солнечными лучами и. Слышали, наверное, что быстрая зарядка вредит емкости аккумулятора? Так вот знайте, вредит не быстрая зарядка, а перегрев аккумулятора во время этого процесса.

Ну и конечно же не пользуйтесь смартфоном, планшетом или любым другим устройством во время водных процедур, особенно если смартфон в это время подключен к электросети. Пользоваться смартфоном в ванне можно только тогда, когда он не находится на зарядке. Самое плохое, что может случиться в этом случае, это попадание внутрь воды и выход устройства из строя. Если же вы уроните смартфон, подключенный к розетке в ванну с собой любимым, то беспокоиться об уровнях заряда аккумулятора, как, впрочем, и о других вещах в этой жизни, вам уже не придется.

О том, можно ли или нет оставлять подключенный к сети смартфон на ночь, читайте здесь: https://androidlime.ru/night-phone-charging