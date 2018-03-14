Новый робот-пылесос от Xiaomi стоит в 2 раза дешевле предшественника

Xiaomi представила ещё один умный бытовой прибор — бюджетный робот-пылесос Xiaowa Robot. Да, да, именно Xiaowa — это не описка. Цена новинки на родине, в Китае, составляет $158, что почти в два раза дешевле предыдущего умного пылесоса бренда — Mi Robot Vacuum 2. А по сравнению с другими конкурентами Xiaowa Robot и вовсе отдают практически даром.

Кстати, по габаритам и дизайну новый робот-пылесос довольно сложно отличить от Mi Robot Vacuum 2. Получается, что Xiaomi сделала бюджетный клон собственного же продукта. Новинка имеет пылесборник объёмом 640 мл и способна преодолевать на своем пути препятствия высотой до 2 см. Имеется сразу 9 режимов уборки. Управлять пылесосом можно с помощью смартфона и соответствующего фирменного приложения. Поставки первых Xiaowa Robot назначены на 20 апреля.

Источник: Xiaomi

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